Imperva法国航空航天和国防巨头泰雷兹公司（Thales Inc.这项价值 36 亿美元的重大交易是从私募股权巨头 Thoma Bravo 手中收购 Imperva 的。

Thoma Bravo 在四年前以 21 亿美元的价格收购了 Imperva，使这家总部位于圣马特奥的企业在纽约证券交易所（NYSE）上市八年后，从一家上市公司转变为一家私营企业。

Imperva 的运营历史可追溯到 2002 年，在数据和应用程序安全领域声名鹊起，其服务组合包括网络应用程序防火墙 (WAF)、API 安全、DDoS 保护、账户接管 (ATO) 保护、数据活动监控 (DAM) 以及其他全套网络安全服务。

近年来，泰雷兹集团通过积极的收购战略，不遗余力地强化其网络安全部门。其中包括在 2017 年斥资 55 亿美元收购数字身份识别和数据保护解决方案提供商金雅拓（Gemalto）。最近，该集团又战略性地收购了网络安全解决方案提供商 Excellium 和 S21SEC。此外，泰雷兹正在敲定以约1.76亿美元（澳元）收购澳大利亚网络安全初创公司Tesserent的交易。

通过收购Imperva ，泰雷兹标志着其进军应用安全市场，同时扩大了其在数据安全领域的原有优势。

泰雷兹总裁兼首席执行官Jean-Pierre Pierre表示："此次收购有助于提升我们的网络安全能力。泰雷兹公司首席执行官帕特里斯-凯恩（Patrice Caine）在最近的一份新闻稿中说："它使我们离成为全球领先的网络安全综合企业的目标更近了一步，我们将提供一整套全面的产品和服务。

泰雷兹确认，随着Imperva成为其产品组合的一部分，公司的综合网络安全业务预计将获得超过24亿欧元（26.5亿美元）的收入，其中Imperva将贡献约5亿美元。

考虑到越来越多的人选择no-code 和low-code 平台（如AppMaster）来开发移动和网络应用程序，泰雷兹在应用安全领域的这一显著转变凸显了强大的网络安全解决方案在软件开发领域不断升级的重要性。