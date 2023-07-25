في خطوة تاريخية تحفز توسعها في سوق التطبيقات وأمن البيانات ، وقعت شركة تيتان الفرنسية للطيران والدفاع ، تاليس ، صفقة للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني ، Imperva. الصفقة الكبيرة ، التي تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار ، تستلزم شراء Imperva من شركة الأسهم الخاصة العملاقة Thoma Bravo.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ Thoma Bravo السابق على Imperva - صفقة بقيمة 2.1 مليار دولار تم التفاوض عليها قبل أربع سنوات والتي حولت شركة سان ماتيو من شركة عامة إلى شركة خاصة ، بعد ثماني سنوات من إدراجها في بورصة نيويورك ( NYSE).

بفضل تاريخها التشغيلي الذي يعود إلى عام 2002 ، صنعت Imperva اسمًا لنفسها في مساحة أمان البيانات والتطبيقات من خلال مجموعة من الخدمات التي تشمل جدران حماية تطبيقات الويب (WAFs) ، وأمان API ، وحماية DDoS ، وحماية الاستيلاء على الحساب (ATO) ، مراقبة نشاط البيانات (DAM) ، من بين مجموعة كاملة من خدمات الأمن السيبراني الأخرى.

بذلت مجموعة تاليس جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتقوية ذراعها للأمن السيبراني من خلال استراتيجية اقتناء قوية. ويشمل ذلك الصفقة الضخمة البالغة 5.5 مليار دولار في عام 2017 لتأمين مزود حلول حماية البيانات والهوية الرقمية ، Gemalto. في خطوات أكثر حداثة ، استحوذت المجموعة بشكل استراتيجي على مزودي حلول الأمن السيبراني إكسليوم و S21SEC. علاوة على ذلك ، فإن تاليس في خضم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة للاستحواذ على الشركة الأسترالية الناشئة في مجال الأمن السيبراني ، Tesserent ، مقابل 176 مليون دولار (AUD).

من خلال الاستحواذ على Imperva ، تحدد تاليس دخولها في سوق أمان التطبيقات على وجه التحديد ، مع توسيع موقعها الموجود مسبقًا في مجال أمان البيانات.

هذا الاستحواذ مفيد في الشحن التوربيني لقدراتنا في مجال الأمن السيبراني. إنه يقربنا خطوة من طموحنا في أن نصبح لاعبًا متكاملًا رائدًا عالميًا في مجال الأمن السيبراني ، مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات ، وفقًا لما نقله باتريس كين ، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس ، في بيان صحفي صدر مؤخرًا.

أكدت تاليس أنه مع تحول Imperva إلى جزء من محفظتها ، من المتوقع أن تحقق أعمال الأمن السيبراني الشاملة للشركة عائدات تتجاوز 2.4 مليار يورو (2.65 مليار دولار) ، مع تخصيص Imperva للمساهمة بحوالي 500 مليون دولار.

بالنظر إلى الارتفاع الهائل في التفضيل لمنصات no-code ومنصات low-code مثل AppMaster لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب ، فإن هذا التحول الملحوظ من قبل Thales في أمان التطبيقات يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لحلول الأمن السيبراني القوية في مشهد تطوير البرمجيات .