Num movimento histórico que catalisa a sua expansão no mercado da segurança de aplicações e dados, a Thales Inc., titã francês do sector aeroespacial e da defesa, assinou um acordo para adquirir a empresa de cibersegurança, Imperva. A transação significativa, no valor de 3,6 mil milhões de dólares, implica a compra da Imperva ao colosso do capital privado Thoma Bravo.

O anúncio vem na sequência da anterior aquisição da Imperva pela Thoma Bravo - um negócio de 2,1 mil milhões de dólares negociado há quatro anos que fez a transição da empresa sediada em San Mateo de uma empresa pública para uma empresa privada, oito anos após a sua cotação na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

Com um historial operacional que remonta a 2002, a Imperva tornou-se conhecida no espaço de segurança de dados e aplicações com um portfólio de serviços que inclui firewalls de aplicações web (WAFs), segurança de API, proteção DDoS, proteção de tomada de posse de conta (ATO), monitorização de atividade de dados (DAM), entre um conjunto completo de outros serviços de cibersegurança.

Nos últimos anos, o Thales Group tem-se esforçado muito para fortalecer o seu braço de cibersegurança através de uma estratégia de aquisição agressiva. Isso inclui o colossal acordo de US $ 5.5 bilhões em 2017 para garantir a identificação digital e o provedor de soluções de proteção de dados, Gemalto. Em passos mais recentes, o grupo adquiriu estrategicamente os fornecedores de soluções de cibersegurança Excellium e S21SEC. Além disso, a Thales está a finalizar um acordo para adquirir a startup australiana de cibersegurança, Tesserent, por um valor estimado de 176 milhões de dólares australianos (AUD).

Com a aquisição da Imperva, a Thales marca sua incursão no mercado de segurança de aplicativos especificamente, enquanto amplia sua fortaleza pré-existente no domínio da segurança de dados.

Esta aquisição é fundamental para impulsionar as nossas capacidades de cibersegurança. Aproxima-nos mais um passo da nossa ambição de nos tornarmos um ator integrado líder mundial em cibersegurança, com um conjunto abrangente de produtos e serviços, citou Patrice Caine, o CEO da Thales, num recente comunicado de imprensa.

A Thales afirmou que, com a Imperva se tornando parte de seu portfólio, o negócio abrangente de segurança cibernética da empresa deve gerar receitas superiores a € 2.4 bilhões ($ 2.65 bilhões), com a Imperva destinada a contribuir com cerca de $ 500 milhões.

Tendo em conta o enorme aumento da preferência por plataformas no-code e low-code, como a AppMaster, para o desenvolvimento de aplicações móveis e Web, esta mudança acentuada da Thales para a segurança das aplicações realça a importância crescente de soluções robustas de cibersegurança no panorama do desenvolvimento de software.