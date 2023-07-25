Fransız havacılık ve savunma devi Thales Inc., uygulama ve veri güvenliği pazarına genişlemesini katalize eden dönüm noktası niteliğindeki bir hareketle siber güvenlik şirketi Imperva satın almak için bir anlaşma imzaladı. 3,6 milyar dolar değerindeki önemli işlem, Imperva'nın özel sermaye devi Thoma Bravo'dan satın alınmasını içeriyor.

Duyuru, Thoma Bravo'nun daha önce Imperva'yı satın almasının hemen ardından geldi - dört yıl önce müzakere edilen ve San Mateo merkezli girişimin New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesinden sekiz yıl sonra halka açık bir şirketten özel bir şirkete geçişini sağlayan 2,1 milyar dolarlık bir anlaşma ( NYSE).

2002 yılına kadar uzanan bir operasyonel geçmişe sahip olan Imperva, web uygulaması güvenlik duvarları (WAF'ler), API güvenliği, DDoS koruması, hesap devralma (ATO) koruması, tam bir diğer siber güvenlik hizmetleri paketi arasında veri etkinliği izleme (DAM).

Thales Group, siber güvenlik kolunu agresif bir satın alma stratejisiyle güçlendirmek için son yıllarda büyük çaba sarf etti. Buna, dijital tanımlama ve veri koruma çözümleri sağlayıcısı Gemalto'yu güvence altına almak için 2017'de yapılan 5,5 milyar dolarlık devasa anlaşma da dahildir. Daha yakın tarihli adımlarla grup, siber güvenlik çözümleri sağlayıcıları Excellium ve S21SEC'i stratejik olarak satın aldı. Ayrıca Thales, Avustralya siber güvenlik girişimi Tesserent'i tahmini 176 milyon $'a (AUD) satın almak için bir anlaşmayı sonuçlandırmanın ortasında.

Imperva satın alınmasıyla Thales, veri güvenliği alanında önceden var olan kalesini genişletirken, özellikle uygulama güvenliği pazarına girişini işaret ediyor.

Bu satın alma, siber güvenlik yeteneklerimizi turbo şarj etmede etkilidir. Thales'in CEO'su Patrice Caine yakın tarihli bir basın açıklamasında, bunun bizi kapsamlı bir ürün ve hizmet paketiyle siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen entegre oyuncusu olma hedefimize bir adım daha yaklaştırdığını söyledi.

Thales, Imperva'nın portföyünün bir parçası haline gelmesiyle şirketin kapsamlı siber güvenlik işinin 2,4 milyar Euro'yu (2,65 milyar $) aşan gelir elde edeceğini ve Imperva'nın yaklaşık 500 milyon $ katkıda bulunacağını onayladı.

Mobil ve web uygulamaları geliştirmek için AppMaster gibi no-code ve low-code platformların tercihindeki muazzam artış göz önüne alındığında, Thales'in uygulama güvenliğine yaptığı bu belirgin geçiş, yazılım geliştirme ortamında sağlam siber güvenlik çözümlerinin artan önemini vurgulamaktadır.