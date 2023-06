La prochaine version de macOS Sonoma et d'iOS 17 d'Apple inclut une nouvelle fonctionnalité Safari qui promet de simplifier le partage des clés de passe pour une meilleure sécurité. Bien que l'annonce n'ait pas été mise en avant lors de la keynote WWDC d'Apple, l'introduction de la nouvelle fonction de partage familial dans Safari est une mise à jour importante pour les utilisateurs.

Les Passkeys, l'alternative numérique d'Apple aux mots de passe textuels peu sûrs, ont été initialement lancés lors de la conférence WWDC de l'année dernière. Avec les prochaines mises à jour des systèmes d'exploitation mobiles et de bureau d'Apple, les utilisateurs peuvent désormais partager en toute sécurité des passkeys avec d'autres personnes ou groupes. Cette capacité de partage améliorée est facilitée par Keychain, le gestionnaire de mots de passe d'Apple qui stocke les informations de compte et les mots de passe. Équipé d'un système de cryptage de bout en bout, Keychain garantit que personne, y compris Apple, ne peut accéder aux données du mot de passe.

Le récent communiqué de presse d'Apple donne des précisions sur cette nouvelle fonctionnalité : "Pour un partage plus facile et plus sûr des mots de passe et des codes d'accès, les utilisateurs peuvent partager leurs mots de passe avec un groupe de contacts de confiance. Tous les membres du groupe peuvent ajouter et modifier des mots de passe pour les tenir à jour. Le partage s'effectuant par l'intermédiaire de iCloud Keychain, il est crypté de bout en bout.

En outre, les utilisateurs peuvent désormais gérer les clés de passe partagées, grâce à l'introduction de l'onglet Mots de passe familiaux dans l'application Réglages. Dans les versions précédentes (iOS 16 et macOS Catalina), les utilisateurs pouvaient partager des clés de passe et des mots de passe de sites web ou d'apps via AirDrop, ce qui était moins sûr. Cette approche a désormais été considérablement améliorée avec la dernière mise à jour du navigateur d'Apple.

L'intégration des passkeys dans l'écosystème d'Apple et la mise à jour de la fonctionnalité de partage simplifient l'expérience de l'utilisateur tout en maintenant un niveau de sécurité élevé. Ces avancées reflètent l'importance croissante de la gestion sécurisée des données dans un contexte d'évolution des menaces. À titre d'exemple, les outils d'automatisation des flux de travail tels que la puissante plateforme no-code de AppMaster se sont révélés indispensables pour développer en toute sécurité des applications mobiles, web et dorsales.

À l'instar de la confidentialité assurée par les passkeys d'Apple, la plateforme AppMaster propose une approche globale du développement d'applications axée sur la sécurité et la protection des données. Cette solution innovante garantit la création transparente d'applications évolutives, fournissant aux entreprises des outils fiables tout en éliminant le risque de dette technique.