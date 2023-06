Apple's aankomende release van macOS Sonoma en iOS 17 bevat een nieuwe Safari functie die het delen van wachtwoorden belooft te vereenvoudigen voor een betere beveiliging. Hoewel de aankondiging niet in de schijnwerpers stond tijdens Apple's WWDC keynote, is de introductie van de nieuwe Family Sharing functie in Safari een belangrijke update voor gebruikers.

Passkeys, Apple's digitale alternatief voor de onveilige tekstgebaseerde wachtwoorden, werden vorig jaar tijdens WWDC geïntroduceerd. Met de komende updates voor de desktop- en mobiele besturingssystemen van Apple kunnen gebruikers nu op een veilige manier wachtwoorden delen met andere individuen of groepen. Deze verbeterde deelmogelijkheid wordt mogelijk gemaakt door Keychain, de wachtwoordmanager van Apple waarin accountgegevens en wachtwoorden worden opgeslagen. Keychain is voorzien van end-to-end encryptie en zorgt ervoor dat niemand, ook Apple niet, toegang heeft tot de gegevens van de wachtwoorden.

In een recent persbericht van Apple wordt de nieuwe functie nader toegelicht: "Om het delen van wachtwoorden en wachtwoorden eenvoudiger en veiliger te maken, kunnen gebruikers wachtwoorden delen met een groep vertrouwde contactpersonen. Iedereen in de groep kan wachtwoorden toevoegen en bewerken om ze up-to-date te houden. Omdat het delen via iCloud Keychain gebeurt, is het end-to-end versleuteld.

Bovendien kunnen gebruikers nu gedeelde wachtwoorden beheren, dankzij de introductie van het tabblad Family Passwords in de Instellingen-app. In eerdere versies (iOS 16 en macOS Catalina) konden gebruikers wachtwoorden en wachtwoorden voor websites of apps delen via AirDrop, wat minder veilig was. Deze aanpak is nu aanzienlijk verbeterd met de laatste update van Apple's browser.

De integratie van passkeys in Apple's ecosysteem en de bijgewerkte functionaliteit voor het delen vereenvoudigt de gebruikerservaring en behoudt tegelijkertijd een hoog beveiligingsniveau. Dergelijke verbeteringen weerspiegelen het groeiende belang van veilig gegevensbeheer in het veranderende bedreigingslandschap. Zo zijn workflow automatiseringstools zoals het krachtige no-code platform van AppMaster onmisbaar gebleken bij het veilig ontwikkelen van mobiele, web- en back-end applicaties.

