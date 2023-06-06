يتضمن الإصدار القادم من Apple لنظامي macOS Sonoma و iOS 17 ميزة Safari الجديدة التي تعد بتبسيط مشاركة مفاتيح المرور لتحسين الأمان. على الرغم من أن الإعلان لم يسلط الضوء خلال الكلمة الرئيسية لـ WWDC من Apple ، فإن إدخال وظيفة Family Sharing الجديدة في Safari يعد تحديثًا مهمًا للمستخدمين.

تم إطلاق مفاتيح المرور ، وهي البديل الرقمي لشركة Apple لكلمات المرور غير الآمنة المستندة إلى النصوص ، في البداية في WWDC العام الماضي. مع التحديثات القادمة لأنظمة تشغيل سطح المكتب والأجهزة المحمولة من Apple ، يمكن للمستخدمين الآن مشاركة مفاتيح المرور بأمان مع أفراد أو مجموعات أخرى. يتم تسهيل إمكانية المشاركة المحسّنة هذه من خلال Keychain ، مدير كلمات المرور من Apple الذي يخزن معلومات الحساب وكلمات المرور. تضمن Keychain ، المجهزة بالتشفير من طرف إلى طرف ، عدم تمكن أي شخص ، بما في ذلك Apple ، من الوصول إلى بيانات مفتاح المرور.

يوضح البيان الصحفي الأخير لشركة Apple الميزة الجديدة ، حيث ينص على أنه لمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور الأسهل والأكثر أمانًا ، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة. يمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات المرور وتعديلها لتحديثها باستمرار. نظرًا لأن المشاركة تتم من خلال iCloud Keychain ، فهي مشفرة من طرف إلى طرف.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الآن إدارة مفاتيح المرور المشتركة ، وذلك بفضل إدخال علامة التبويب Family Passwords في تطبيق الإعدادات. في الإصدارات السابقة (iOS 16 و macOS Catalina) ، كان بإمكان المستخدمين مشاركة مفاتيح المرور وكلمات مرور مواقع الويب أو التطبيقات عبر AirDrop ، والتي كانت أقل أمانًا. تم تحسين هذا النهج الآن بشكل كبير مع التحديث الأخير لمتصفح Apple.

يعمل دمج مفاتيح المرور في نظام Apple البيئي وتحديث وظائف المشاركة على تبسيط تجربة المستخدم مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان. تعكس هذه التطورات الأهمية المتزايدة لإدارة البيانات الآمنة وسط مشهد التهديدات المتطور. على سبيل المثال ، أثبتت أدوات أتمتة سير العمل ، مثل النظام الأساسي القوي بدون رمز من AppMaster ، أنها لا غنى عنها في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب والخلفية بشكل آمن.

على غرار الخصوصية التي توفرها مفاتيح مرور Apple ، تقدم منصة AppMaster نهجًا شاملاً لتطوير التطبيقات مع التركيز على الأمان وحماية البيانات. يضمن هذا الحل المبتكر إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بسلاسة ، مما يوفر للشركات أدوات يمكن الاعتماد عليها مع التخلص من مخاطر الديون التقنية.