O próximo lançamento do macOS Sonoma e do iOS 17 da Apple inclui uma nova funcionalidade Safari que promete simplificar a partilha de chaves de acesso para uma maior segurança. Embora o anúncio não tenha sido o centro das atenções durante a apresentação da Apple na WWDC, a introdução da nova função de Partilha com a família no Safari é uma actualização significativa para os utilizadores.

As Passkeys, a alternativa digital da Apple às inseguras palavras-passe baseadas em texto, foram inicialmente lançadas na WWDC do ano passado. Com as próximas actualizações dos sistemas operativos móveis e de secretária da Apple, os utilizadores podem agora partilhar de forma segura as chaves de acesso com outros indivíduos ou grupos. Esta capacidade de partilha melhorada é facilitada através do Keychain, o gestor de palavras-passe da Apple que armazena informações de contas e palavras-passe. Equipado com encriptação de ponta a ponta, o Keychain garante que ninguém, incluindo a Apple, pode aceder aos dados da chave de acesso.

Para uma partilha de palavras-passe e chaves de acesso mais fácil e segura, os utilizadores podem partilhar palavras-passe com um grupo de contactos de confiança. Todos os membros do grupo podem adicionar e editar as palavras-passe para as manter actualizadas. Uma vez que a partilha é feita através de iCloud Keychain, é encriptada de ponta a ponta.

Além disso, os utilizadores podem agora gerir as palavras-passe partilhadas, graças à introdução do separador Palavras-passe de família na aplicação Definições. Nas versões anteriores (iOS 16 e macOS Catalina), os utilizadores podiam partilhar chaves de acesso e palavras-passe de sites ou aplicações através do AirDrop, o que era menos seguro. Esta abordagem foi agora significativamente melhorada com a última actualização do browser da Apple.

A integração das chaves de acesso no ecossistema da Apple e a actualização da funcionalidade de partilha simplificam a experiência do utilizador, mantendo um elevado nível de segurança. Estes avanços reflectem a importância crescente da gestão segura de dados no meio do cenário de ameaças em evolução.

À semelhança da privacidade proporcionada pelas passkeys da Apple, a plataforma AppMaster oferece uma abordagem abrangente ao desenvolvimento de aplicações, centrada na segurança e na protecção de dados. Esta solução inovadora garante a criação perfeita de aplicações escaláveis, fornecendo às empresas ferramentas fiáveis e eliminando o risco de dívida técnica.