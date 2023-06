L'imminente rilascio di macOS Sonoma e iOS 17 da parte di Apple include una nuova funzione Safari che promette di semplificare la condivisione delle chiavi d'accesso per una maggiore sicurezza. Anche se l'annuncio non ha avuto risalto durante il keynote della WWDC di Apple, l'introduzione della nuova funzione Family Sharing in Safari è un aggiornamento significativo per gli utenti.

I passkeys, l'alternativa digitale di Apple alle insicure password testuali, sono stati lanciati inizialmente alla WWDC dello scorso anno. Con i prossimi aggiornamenti dei sistemi operativi desktop e mobile di Apple, gli utenti possono ora condividere in modo sicuro i passkeys con altri individui o gruppi. Questa maggiore capacità di condivisione è facilitata da Keychain, il gestore di password di Apple che memorizza le informazioni sugli account e le password. Dotato di crittografia end-to-end, Keychain garantisce che nessuno, inclusa Apple, possa accedere ai dati delle chiavi di accesso.

Il recente comunicato stampa di Apple illustra la nuova funzione: "Per una condivisione più semplice e sicura di password e chiavi d'accesso, gli utenti possono condividere le password con un gruppo di contatti fidati. Tutti i membri del gruppo possono aggiungere e modificare le password per mantenerle aggiornate. Poiché la condivisione avviene tramite iCloud Keychain, è crittografata end-to-end.

Inoltre, gli utenti possono ora gestire le password condivise, grazie all'introduzione della scheda Password di famiglia nell'app Impostazioni. Nelle versioni precedenti (iOS 16 e macOS Catalina), gli utenti potevano condividere le chiavi di accesso e le password di siti web o app tramite AirDrop, che era meno sicuro. Questo approccio è stato notevolmente migliorato con l'ultimo aggiornamento del browser di Apple.

L'integrazione delle chiavi d'accesso nell'ecosistema Apple e l'aggiornamento della funzionalità di condivisione semplificano l'esperienza dell'utente, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza. Questi progressi riflettono la crescente importanza della gestione sicura dei dati in un panorama di minacce in continua evoluzione.

