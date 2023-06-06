Apple'ın yakında çıkacak olan macOS Sonoma ve iOS 17 sürümü, gelişmiş güvenlik için geçiş anahtarlarının paylaşımını basitleştirmeyi vaat eden yeni bir Safari özelliği içeriyor. Duyuru, Apple'ın WWDC açılış konuşmasında dikkat çekmese de, Safari yeni Aile Paylaşımı işlevinin tanıtılması, kullanıcılar için önemli bir güncellemedir.

Apple'ın güvenli olmayan metin tabanlı parolalara dijital alternatifi olan Parolalar, ilk olarak geçen yıl WWDC'de piyasaya sürüldü. Apple'ın masaüstü ve mobil işletim sistemlerinde yakında yapılacak güncellemelerle, kullanıcılar artık geçiş anahtarlarını diğer kişiler veya gruplarla güvenli bir şekilde paylaşabilir. Bu gelişmiş paylaşım yeteneği, Apple'ın hesap bilgilerini ve parolaları depolayan parola yöneticisi Keychain aracılığıyla kolaylaştırılır. Uçtan uca şifreleme ile donatılan Keychain, Apple dahil hiç kimsenin geçiş anahtarı verilerine erişememesini sağlar.

Apple'ın son basın duyurusu, yeni özelliği ayrıntılı olarak açıklıyor: "Daha kolay ve daha güvenli parola ve parola paylaşımı için, kullanıcılar parolaları bir grup güvenilir kişiyle paylaşabilir." Gruptaki herkes, güncel tutmak için parola ekleyebilir ve düzenleyebilir. Paylaşım iCloud Keychain aracılığıyla yapıldığından uçtan uca şifrelenir.

Ek olarak, Ayarlar uygulamasındaki Aile Parolaları sekmesinin kullanıma sunulması sayesinde kullanıcılar artık paylaşılan geçiş anahtarlarını yönetebilir. Önceki sürümlerde (iOS 16 ve macOS Catalina), kullanıcılar daha az güvenli olan AirDrop aracılığıyla geçiş anahtarlarını ve web sitesi veya uygulama parolalarını paylaşabiliyordu. Bu yaklaşım, Apple'ın tarayıcısına yapılan en son güncellemeyle şimdi önemli ölçüde iyileştirildi.

Parolaların Apple'ın ekosistemine entegrasyonu ve paylaşım işlevinin güncellenmesi, yüksek düzeyde güvenlik sağlarken kullanıcı deneyimini basitleştirir. Bu tür ilerlemeler, gelişen tehdit ortamında güvenli veri yönetiminin artan önemini yansıtmaktadır. Örnek olarak, AppMaster güçlü kodsuz platformu gibi iş akışı otomasyon araçlarının mobil, web ve arka uç uygulamalarını güvenli bir şekilde geliştirmede vazgeçilmez olduğu kanıtlanmıştır.

Apple geçiş anahtarlarının sağladığı gizliliğe benzer şekilde AppMaster platformu, güvenlik ve veri korumaya odaklanarak uygulama geliştirmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu yenilikçi çözüm, işletmelere teknik borç riskini ortadan kaldırırken güvenilir araçlar sağlayarak ölçeklenebilir uygulamaların sorunsuz bir şekilde oluşturulmasını sağlar.