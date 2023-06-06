Предстоящий выпуск macOS Sonoma и iOS 17 от Apple включает новую функцию Safari, которая обещает упростить обмен ключами для повышения безопасности. Несмотря на то, что это объявление не попало в центр внимания во время ключевого выступления Apple на WWDC, появление новой функции Family Sharing в Safari является важным обновлением для пользователей.

Passkeys, цифровая альтернатива небезопасным текстовым паролям, была представлена на WWDC в прошлом году. С выходом обновлений для настольных и мобильных операционных систем Apple пользователи теперь могут безопасно обмениваться паролями с другими людьми или группами. Эта расширенная возможность обмена ключами обеспечивается с помощью Keychain, менеджера паролей Apple, который хранит информацию об учетных записях и паролях. Оснащенный сквозным шифрованием, Keychain гарантирует, что никто, включая Apple, не сможет получить доступ к данным ключей.

В недавнем пресс-релизе Apple подробно рассказывается о новой функции: "Для более удобного и безопасного обмена паролями и ключами пользователи могут делиться паролями с группой доверенных лиц. Каждый член группы может добавлять и редактировать пароли, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии. Поскольку обмен осуществляется через iCloud Keychain, он зашифрован из конца в конец.

Кроме того, пользователи теперь могут управлять общими паролями благодаря появлению вкладки "Семейные пароли" в приложении "Настройки". В предыдущих версиях (iOS 16 и macOS Catalina) пользователи могли обмениваться ключами и паролями сайтов или приложений через AirDrop, что было менее безопасно. Теперь этот подход значительно улучшен в последнем обновлении браузера Apple.

Интеграция ключей в экосистему Apple и обновление функции обмена упрощает работу пользователей, сохраняя при этом высокий уровень безопасности. Такие усовершенствования отражают растущую важность безопасного управления данными на фоне меняющегося ландшафта угроз. Например, инструменты автоматизации рабочего процесса, такие как мощная платформа no-code от AppMaster, оказались незаменимыми при безопасной разработке мобильных, веб- и внутренних приложений.

Подобно конфиденциальности, обеспечиваемой пропускными ключами Apple, платформа AppMaster предлагает комплексный подход к разработке приложений с упором на безопасность и защиту данных. Это инновационное решение обеспечивает беспрепятственное создание масштабируемых приложений, предоставляя предприятиям надежные инструменты и устраняя риск возникновения технической задолженности.