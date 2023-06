Nadchodząca wersja macOS Sonoma i iOS 17 firmy Apple zawiera nową funkcję Safari, która obiecuje uprościć udostępnianie kluczy dostępu w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Chociaż ogłoszenie to nie znalazło się w centrum uwagi podczas prezentacji Apple WWDC, wprowadzenie nowej funkcji Family Sharing w Safari jest istotną aktualizacją dla użytkowników.

Passkeys, cyfrowa alternatywa Apple dla niezabezpieczonych haseł tekstowych, została pierwotnie wprowadzona na WWDC w zeszłym roku. Wraz z nadchodzącymi aktualizacjami stacjonarnych i mobilnych systemów operacyjnych Apple, użytkownicy mogą teraz bezpiecznie udostępniać klucze dostępu innym osobom lub grupom. Ta ulepszona funkcja udostępniania jest ułatwiona dzięki Keychain, menedżerowi haseł Apple, który przechowuje informacje o koncie i hasła. Wyposażony w kompleksowe szyfrowanie, Keychain zapewnia, że nikt, w tym Apple, nie może uzyskać dostępu do danych klucza dostępu.

W najnowszym komunikacie prasowym Apple opisano nową funkcję, stwierdzając, że w celu łatwiejszego i bezpieczniejszego udostępniania haseł i kluczy dostępu, użytkownicy mogą udostępniać hasła grupie zaufanych kontaktów. Każdy w grupie może dodawać i edytować hasła, aby je aktualizować. Ponieważ udostępnianie odbywa się za pośrednictwem strony iCloud Keychain, jest ono szyfrowane od końca do końca.

Ponadto użytkownicy mogą teraz zarządzać udostępnionymi kluczami dostępu dzięki wprowadzeniu karty Hasła rodzinne w aplikacji Ustawienia. We wcześniejszych wersjach (iOS 16 i macOS Catalina) użytkownicy mogli udostępniać klucze i hasła do witryn lub aplikacji za pośrednictwem AirDrop, co było mniej bezpieczne. Podejście to zostało teraz znacznie ulepszone dzięki najnowszej aktualizacji przeglądarki Apple.

Integracja kluczy dostępu z ekosystemem Apple i aktualizacja funkcji udostępniania upraszcza doświadczenie użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Takie postępy odzwierciedlają rosnące znaczenie bezpiecznego zarządzania danymi w obliczu zmieniającego się krajobrazu zagrożeń. Przykładowo, narzędzia do automatyzacji przepływu pracy, takie jak potężna platforma no-code od AppMaster, okazały się niezbędne do bezpiecznego tworzenia aplikacji mobilnych, internetowych i backendowych.

Podobnie do prywatności zapewnianej przez klucze Apple, platforma AppMaster oferuje kompleksowe podejście do tworzenia aplikacji z naciskiem na bezpieczeństwo i ochronę danych. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia płynne tworzenie skalowalnych aplikacji, dostarczając firmom niezawodne narzędzia, jednocześnie eliminując ryzyko długu technicznego.