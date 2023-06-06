苹果即将发布的macOS Sonoma和iOS 17包括一项新的Safari ，该功能有望简化通行证的共享，提高安全性。尽管在苹果的WWDC主题演讲中，这一消息没有成为焦点，但在Safari ，引入新的家庭共享功能对用户来说是一个重要的更新。

密码锁是苹果公司对不安全的基于文本的密码的数字替代，最初是在去年的WWDC上推出的。随着苹果桌面和移动操作系统的即将到来的更新，用户现在可以安全地与其他个人或团体分享密码。这种增强的共享能力是通过Keychain ，苹果公司的密码管理器存储账户信息和密码来实现的。Keychain 配备了端对端加密功能，确保包括苹果在内的任何人都无法访问密码数据。

苹果公司最近发布的新闻稿详细介绍了这项新功能，指出：为了更容易和更安全地分享密码和通行证，用户可以与一组值得信赖的联系人分享密码。该组中的每个人都可以添加和编辑密码，以保持密码的最新状态。由于共享是通过iCloud Keychain ，所以它是端对端加密的。

此外，由于在设置应用程序中引入了家庭密码选项卡，用户现在可以管理共享密码。在早期版本（iOS 16和macOS Catalina）中，用户可以通过AirDrop分享密码和网站或应用程序的密码，这不太安全。现在，随着苹果浏览器的最新更新，这种方法已经得到了极大的改善。

通行证整合到苹果的生态系统中，并更新了共享功能，简化了用户体验，同时保持了高度的安全性。这种进步反映了在不断变化的威胁环境中，安全数据管理的重要性日益增加。作为一个例子，工作流程自动化工具，如来自AppMaster 的强大的无代码平台，已被证明是安全开发移动、网络和后端应用程序不可或缺的。

与苹果公司的passkeys提供的隐私类似，AppMaster 平台提供了一种全面的应用开发方法，重点是安全和数据保护。这种创新的解决方案确保了可扩展应用程序的无缝创建，为企业提供了可靠的工具，同时消除了技术债务的风险。