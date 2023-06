Apples kommende Version von macOS Sonoma und iOS 17 enthält eine neue Funktion Safari, die verspricht, die gemeinsame Nutzung von Passkeys zu vereinfachen und die Sicherheit zu verbessern. Obwohl die Ankündigung während Apples WWDC-Keynote nicht im Rampenlicht stand, ist die Einführung der neuen Family-Sharing-Funktion in Safari ein wichtiges Update für die Nutzer.

Passkeys, Apples digitale Alternative zu den unsicheren textbasierten Passwörtern, wurden erstmals auf der WWDC im vergangenen Jahr vorgestellt. Mit den bevorstehenden Updates für Apples Desktop- und Mobilbetriebssysteme können Nutzer nun Passkeys sicher mit anderen Personen oder Gruppen teilen. Diese erweiterte Freigabefunktion wird durch Keychain ermöglicht, Apples Passwortmanager, der Account-Informationen und Passwörter speichert. Ausgestattet mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, stellt Keychain sicher, dass niemand, auch nicht Apple, auf die Passkey-Daten zugreifen kann.

In der aktuellen Pressemitteilung von Apple wird die neue Funktion näher erläutert: "Für eine einfachere und sicherere Freigabe von Kennwörtern und Passwörtern können Benutzer Passwörter mit einer Gruppe von vertrauenswürdigen Kontakten teilen. Jeder in der Gruppe kann Passwörter hinzufügen und bearbeiten, um sie auf dem neuesten Stand zu halten. Da die Freigabe über iCloud Keychain erfolgt, ist sie Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Darüber hinaus können Benutzer jetzt gemeinsam genutzte Passwörter verwalten, dank der Einführung der Registerkarte "Familienpasswörter" in der App "Einstellungen". In früheren Versionen (iOS 16 und macOS Catalina) konnten Nutzer Passwörter und Website- oder App-Passwörter über AirDrop teilen, was weniger sicher war. Mit dem neuesten Update des Apple-Browsers wurde dieser Ansatz nun deutlich verbessert.

Die Integration von Passkeys in das Apple-Ökosystem und die Aktualisierung der Freigabefunktionalität vereinfacht die Benutzererfahrung bei gleichzeitiger Beibehaltung eines hohen Sicherheitsniveaus. Solche Fortschritte spiegeln die wachsende Bedeutung einer sicheren Datenverwaltung inmitten der sich entwickelnden Bedrohungslandschaft wider.

