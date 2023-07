Jouant un rôle central dans le domaine en pleine évolution des unités de traitement graphique (GPU), principalement dans l'intelligence artificielle générative (IA), Intel a récemment révélé plusieurs documents de recherche. Ces documents mettent en lumière les progrès considérables réalisés par l'entreprise dans un domaine qui, selon les experts de l'industrie, représente une perspective de plusieurs milliards de dollars pour le géant des semi-conducteurs dans les années à venir.

Les sept documents présentés dans le cadre de trois conventions différentes donnent un aperçu des progrès considérables réalisés par Intel dans le domaine de l'infographie. Les premières présentations ont eu lieu lors d'une conférence organisée conjointement par le forum High Performance Graphics (HPG) et le symposium Eurographics sur le rendu à l'université technologique de Delft, aux Pays-Bas, le mois dernier. Les autres publications seront présentées lors de la conférence organisée par SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques) en août.

L'un des points forts de ces documents est qu'ils mettent l'accent sur l'amélioration des processus de rendu graphique, historiquement lourds. Les documents accordent une attention particulière à deux méthodes, le ray tracing et le path tracing, toutes deux élémentaires pour reproduire des images réalistes. Ceci est particulièrement remarquable dans les jeux, où une représentation précise de la physique de la lumière contribue efficacement à l'obtention d'images naturelles.

Traditionnellement, le ray tracing met en œuvre des algorithmes pour cartographier les trajectoires des ondes lumineuses, calculer les valeurs de couleur, les réflexions et les ombres. Son rendu en temps réel exige une puissance de traitement substantielle, ce qui a souvent une incidence négative sur les taux de rafraîchissement. Le traçage de chemin, quant à lui, nécessite un traitement encore plus puissant. Il supervise plusieurs rayons lumineux, en suivant leurs trajectoires lorsqu'ils se reflètent sur des surfaces et interagissent avec divers éléments d'éclairage. Un processus systématique appelé intégration Monte Carlo permet de conclure à des valeurs de couleur et d'ombrage robustes.

Cependant, Intel affirme que ces méthodes de traçage pourraient être exécutées plus efficacement. Un article intitulé "Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps" explique une approche ingénieuse du calcul des éléments hémisphériques, qui a permis d'obtenir "des accélérations systématiques dans nos benchmarks".

Fait remarquable, une autre publication fait état d'une augmentation de 500 % de la vitesse de rendu d'objets "scintillants" tels que les peintures de voiture, la neige, les plastiques moulés et l'eau courante. L'article intitulé "Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids" précise que les stratégies existantes promettent un réalisme époustouflant. Cependant, elles ont un "coût très élevé" en termes de puissance et de vitesse de traitement.

Un autre document, qui sera discuté lors de la conférence SIGGRAPH en août, examinera les percées d'Intel dans le domaine des graphiques neuronaux. Selon l'entreprise, cette approche "révolutionne le domaine du graphisme". Elle permet d'obtenir rapidement des graphismes de haute qualité pour les jeux et les films. Selon Intel, "le nouveau niveau neuronal de représentation des détails permet d'obtenir une compression de 70 à 95 % par rapport au traçage de chemin "classique"".

En outre, Intel travaille également sur des avancées dans le rendu de la translucidité et "l'échantillonnage des trajectoires des photons dans des scénarios d'illumination difficiles".

Intel Intel prévoit que ces gains substantiels en termes d'efficacité des processus permettront aux utilisateurs d'expérimenter des images réalistes en temps réel sans avoir besoin de GPU puissants.

La société a déclaré sur son blog : "Les nouveaux blocs de construction présentés lors des conférences de cette année, ainsi que notre large gamme de produits GPU et notre pile de rendu interarchitecture évolutive, aideront les développeurs et les entreprises à effectuer un rendu plus efficace des jumeaux numériques, des futures expériences AR et VR immersives, ainsi que des données synthétiques pour l'entraînement sim2real AI".

En outre, la célèbre entreprise technologique a prévu de rendre ses découvertes open source, poursuivant ainsi son engagement en faveur d'un échange de connaissances et d'un développement plus libres. Fidèle à sa réputation et à ses objectifs, Intel a mis ces documents à disposition sur le serveur arXiv preprint tout au long du mois de juin.

Avec ces mises à jour d'Intel, les plates-formes no-code, telles que AppMaster, peuvent utiliser ces avancées graphiques pour offrir des applications plus interactives et visuellement attrayantes. La plateforme AppMaster, connue pour le développement d'applications dorsales, web et mobiles, peut tirer parti de ces optimisations GPU pour améliorer les performances de l'application et l'expérience de l'utilisateur.