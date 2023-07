Firma Intel, odgrywająca kluczową rolę w rozwijającej się dziedzinie procesorów graficznych (GPU), głównie w generatywnej sztucznej inteligencji (AI), ujawniła niedawno kilka dokumentów badawczych. Dokumenty te naświetlają znaczące postępy poczynione na arenie, która zdaniem ekspertów branżowych stanowi wielomiliardową perspektywę dla półprzewodnikowego behemota w nadchodzących latach.

Siedem dokumentów przedstawionych na trzech różnych konferencjach oferuje coraz lepszy wgląd w znaczące postępy poczynione przez Intela w dziedzinie grafiki komputerowej. Pierwsze prezentacje zostały przeprowadzone na konferencji współorganizowanej przez forum High Performance Graphics (HPG) i Eurographics Symposium on Rendering na Delft University of Technology w Holandii w zeszłym miesiącu. Pozostałe publikacje zostaną zaprezentowane na konferencji organizowanej przez SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques) w sierpniu.

Główną atrakcją tych dokumentów jest skupienie się na usprawnieniu historycznie uciążliwych procesów renderowania grafiki. W dokumentach szczególną uwagę poświęcono dwóm konkretnym metodom, ray tracingowi i path tracingowi - obu elementarnym w odtwarzaniu realistycznych obrazów. Jest to szczególnie istotne w grach, gdzie precyzyjne odwzorowanie fizyki światła skutecznie przyczynia się do naturalnie wyglądających efektów wizualnych.

Tradycyjnie, ray tracing implementuje algorytmy do mapowania trajektorii fal świetlnych, obliczania wartości kolorów, odbić i cieni. Jego renderowanie w czasie rzeczywistym wymaga znacznej mocy obliczeniowej, co często negatywnie wpływa na liczbę klatek na sekundę. Z drugiej strony, śledzenie ścieżek wymaga jeszcze większej mocy obliczeniowej. Nadzoruje on wiele promieni świetlnych, śledząc ich ścieżki, gdy odbijają się od powierzchni i wchodzą w interakcje z różnymi elementami oświetlenia. Systematyczny proces zwany integracją Monte Carlo pomaga w uzyskaniu solidnych wartości kolorów i cieniowania.

Intel twierdzi jednak, że te metody śledzenia mogą być wykonywane bardziej wydajnie. Artykuł zatytułowany "Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps" wyjaśnia pomysłowe podejście do obliczania elementów półkulistych, osiągając "systematyczne przyspieszenie w naszych testach porównawczych".

Co ciekawe, inna publikacja pokazała 500% wzrost prędkości renderowania "błyszczących" obiektów, takich jak błyszczące lakiery samochodowe, śnieg, formowane tworzywa sztuczne i bieżąca woda. Artykuł zatytułowany "Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids" wyjaśnia, że istniejące strategie obiecują oszałamiający realizm. Wiążą się one jednak z "bardzo wysokimi kosztami" w zakresie mocy obliczeniowej i szybkości.

Osobny artykuł, który zostanie omówiony na konferencji SIGGRAPH w sierpniu, będzie zawierał przegląd przełomowych osiągnięć Intela w dziedzinie grafiki neuronowej. Podejście to, według firmy, "rewolucjonizuje dziedzinę grafiki". Może ono szybko zwiększyć jakość grafiki w grach i filmach. Według Intela, "nowy neuronowy poziom reprezentacji szczegółów osiąga 70%-95% kompresję w porównaniu do "waniliowego" śledzenia ścieżek".

Co więcej, Intel pracuje również nad postępami w renderowaniu przezroczystości i "próbkowaniu trajektorii fotonów w trudnych scenariuszach oświetlenia".

Intel Firma Intel spodziewa się, że te znaczące wzrosty wydajności procesów pozwolą użytkownikom doświadczać realistycznych obrazów w czasie rzeczywistym bez konieczności stosowania procesorów graficznych o dużej mocy.

Firma stwierdziła na swoim blogu: "Nowe bloki konstrukcyjne zaprezentowane na tegorocznych konferencjach, wraz z naszą szeroką ofertą produktów GPU i skalowalnym stosem renderowania międzyarchitekturalnego, pomogą programistom i firmom w bardziej wydajnym renderowaniu cyfrowych bliźniaków, przyszłych wciągających doświadczeń AR i VR, a także syntetycznych danych do treningu sztucznej inteligencji sim2real".

Co więcej, znana firma technologiczna planowała uczynić swoje odkrycia open source, zwiększając swoje zaangażowanie w swobodniejszą wymianę wiedzy i rozwój. Zgodnie ze swoją reputacją i celami, Intel udostępnił te dokumenty na serwerze preprintów arXiv przez cały czerwiec.

Dzięki aktualizacjom wprowadzonym przez firmę Intel, platformy no-code, takie jak AppMaster, mogą wykorzystywać te udoskonalenia graficzne do dostarczania bardziej interaktywnych i atrakcyjnych wizualnie aplikacji. Platforma AppMaster, znana z tworzenia aplikacji backendowych, webowych i mobilnych, może wykorzystać te optymalizacje GPU do poprawy wydajności aplikacji i wrażeń użytkownika.