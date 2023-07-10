لعبت دورًا محوريًا في المجال المتطور لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) ، ولا سيما في الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) ، كشفت Intel مؤخرًا عن العديد من الأوراق البحثية. تسلط هذه الوثائق الضوء على الخطوات الكبيرة التي تخطوها في الساحة التي يعتقد خبراء الصناعة أنها تمثل احتمالية بمليارات الدولارات لعملاق أشباه الموصلات في السنوات القادمة.

تقدم الأوراق السبعة المنتشرة عبر ثلاث اتفاقيات مختلفة نظرة ثاقبة على القفزات الملحوظة التي حققتها إنتل في رسومات الكمبيوتر. تم تقديم العروض التقديمية الأولى في مؤتمر تمت استضافته بشكل مشترك بين منتدى الرسومات عالية الأداء (HPG) وندوة Eurographics حول التقديم في جامعة دلفت للتكنولوجيا ، هولندا ، الشهر الماضي. سيتم تسليط الضوء على المنشورات المتبقية في المؤتمر الذي نظمته SIGGRAPH (مجموعة الاهتمام الخاص بالرسومات الحاسوبية والتقنيات التفاعلية) في أغسطس.

من أهم ما يميز هذه الأوراق هو تركيزها على تعزيز عمليات عرض الرسومات المرهقة تاريخيًا. تولي الوثائق اهتمامًا خاصًا لطريقتين محددتين ، تتبع الأشعة وتتبع المسار - وكلاهما أساسي في إعادة إنتاج الصور الواقعية. هذا ملحوظ بشكل خاص في الألعاب ، حيث يساهم التمثيل الدقيق لفيزياء الضوء بشكل فعال في المرئيات ذات المظهر الطبيعي.

تقليديا ، تتبع الأشعة تنفذ الخوارزميات لتعيين مسارات موجات الضوء ، وحساب قيم اللون ، والانعكاسات ، والظلال. يتطلب عرضها في الوقت الفعلي قوة معالجة كبيرة ، وغالبًا ما تؤثر على معدلات الإطارات بشكل عكسي. من ناحية أخرى ، يتطلب تتبع المسار معالجة أكثر فاعلية. يشرف على عدة أشعة ضوئية ، ويتتبع مساراتها لأنها تنعكس عن الأسطح وتتفاعل مع عناصر الإضاءة المختلفة. تساعد عملية منهجية تسمى تكامل مونت كارلو في التوصل إلى قيم قوية للون والتظليل.

ومع ذلك ، تؤكد إنتل أنه يمكن تنفيذ طرق التعقب هذه بشكل أكثر كفاءة. تشرح ورقة بعنوان "Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps" منهجًا مبتكرًا لحساب العناصر نصف الكروية ، وتحقيق "تسريع منتظم في معاييرنا".

ومن اللافت للنظر ، عرض منشور آخر زيادة بنسبة 500٪ في سرعات عرض الأجسام "اللامعة" مثل دهانات السيارات البراقة والثلج والبلاستيك المقولب والمياه الجارية. توضح الورقة التي تحمل عنوان "العرض في الوقت الفعلي للمظاهر المتلألئة باستخدام القوانين ذات الحدين الموزعة على الشبكات متباينة الخواص" أن الاستراتيجيات الحالية تعد بواقعية مذهلة. ومع ذلك ، فإنهم يتحملون "تكلفة عالية جدًا" فيما يتعلق بقوة المعالجة والسرعة.

ورقة منفصلة ستتم مناقشتها في مؤتمر SIGGRAPH في أغسطس سوف تستعرض اختراقات إنتل في الرسومات العصبية. هذا النهج ، وفقًا للشركة ، "يُحدث ثورة في مجال الرسومات". يمكنه زيادة سرعة الرسومات عالية الجودة عبر الألعاب والأفلام. وفقًا لإنتل ، "المستوى العصبي الجديد لتمثيل التفاصيل يحقق ضغطًا بنسبة 70٪ إلى 95٪ مقارنةً بتتبع مسار" الفانيليا ".

علاوة على ذلك ، تعمل إنتل أيضًا على إحراز تقدم في تقديم الشفافية و "أخذ عينات مسارات الفوتون في سيناريوهات الإضاءة الصعبة".

تتوقع Intel أن هذه المكاسب الكبيرة في كفاءة العملية ستمكّن المستخدمين في النهاية من تجربة صور تشبه الحياة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى وحدات معالجة الرسومات عالية الطاقة.

صرحت الشركة في مدونتها ، أن `` اللبنات الأساسية الجديدة التي تم تقديمها في مؤتمرات هذا العام ، جنبًا إلى جنب مع عرضنا الواسع لمنتجات وحدة معالجة الرسومات ومكدس العرض المتقاطع القابل للتطوير ، ستساعد المطورين والشركات على تقديم عرض أكثر كفاءة للتوائم الرقمية ، وغامرة المستقبل تجارب AR و VR ، بالإضافة إلى بيانات تركيبية لتدريب sim2real AI.

علاوة على ذلك ، خططت شركة التكنولوجيا المشهورة لجعل نتائجها مفتوحة المصدر ، مما يعزز التزامها بتبادل المعرفة وتطويرها بشكل أكثر حرية. ووفقًا لسمعتها وأهدافها ، فقد أتاحت Intel هذه الأوراق على خادم arXiv preprint طوال شهر يونيو.

وسط هذه التحديثات من Intel ، يمكن للمنصات no-code ، مثل AppMaster ، الاستفادة من هذه التطورات الرسومية لتقديم تطبيقات أكثر تفاعلية وجاذبية بصريًا. يمكن لمنصة AppMaster ، المعروفة بتطوير التطبيقات الخلفية والويب والجوال ، الاستفادة من تحسينات وحدة معالجة الرسومات لتحسين أداء التطبيق وتجربة المستخدم.