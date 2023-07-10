Gelişen grafik işleme birimleri (GPU'lar) alanında, özellikle üretken Yapay Zekada (AI) çok önemli bir rol oynayan Intel, yakın zamanda birkaç araştırma makalesi yayınladı. Bu belgeler, endüstri uzmanlarının önümüzdeki yıllarda yarı iletken dev için milyarlarca dolarlık bir olasılık sunduğuna inandıkları bir arenada kaydettiği önemli adımları aydınlatıyor.

Üç farklı sözleşmeye yayılmış yedi makale, Intel tarafından bilgisayar grafiklerinde gerçekleştirilen dikkate değer sıçramalar hakkında derinleştirici bir fikir sunuyor. İlk sunumlar, geçen ay Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde Yüksek Performanslı Grafikler (HPG) forumu ile Eurographics Rendering Sempozyumu arasında ortaklaşa düzenlenen bir konferansta gerçekleştirildi. Geri kalan yayınlar, Ağustos ayında SIGGRAPH (Bilgisayar Grafikleri ve Etkileşimli Teknikler Özel İlgi Grubu) tarafından düzenlenen konferansta vurgulanacak.

Bu makalelerin en önemli özelliği, tarihsel olarak külfetli grafik işleme süreçlerini geliştirmeye odaklanmalarıdır. Belgeler, her ikisi de gerçekçi görüntülerin yeniden üretilmesinde temel olan iki özel yönteme, ışın izleme ve yol izlemeye özel önem veriyor. Bu, özellikle ışık fiziğinin kesin bir temsilinin doğal görünen görsellere etkili bir şekilde katkıda bulunduğu oyunlarda dikkate değerdir.

Geleneksel olarak ışın izleme, ışık dalgası yörüngelerini haritalamak, renk değerlerini, yansımaları ve gölgeleri hesaplamak için algoritmalar uygular. Gerçek zamanlı oluşturma, genellikle kare hızlarını olumsuz yönde etkileyen önemli bir işlem gücü gerektirir. Öte yandan yol izleme, daha güçlü bir işlemeyi gerektirir. Birden çok ışık ışınını denetler, yüzeylerden yansıdıkça ve çeşitli aydınlatma öğeleriyle etkileşime girerken yollarını takip eder. Monte Carlo entegrasyonu adı verilen sistematik bir süreç, sağlam renk ve gölgeleme değerlerinin sonuçlandırılmasına yardımcı olur.

Ancak Intel, bu izleme yöntemlerinin daha verimli bir şekilde yürütülebileceğini iddia ediyor. 'Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps' başlıklı bir makale, 'kıyaslamalarımızda sistematik hızlandırmalar' elde ederek yarım küre öğelerini hesaplamak için ustaca bir yaklaşımı açıklıyor.

Dikkat çekici bir şekilde, başka bir yayın, parlak araba boyaları, kar, kalıplanmış plastikler ve akan su gibi 'ışıltılı' nesnelerin işleme hızlarında %500'lük bir artış gösterdi. 'Anizotropik Izgaralarda Dağıtılmış Binom Yasalarını Kullanarak Işıltılı Görünümlerin Gerçek Zamanlı Oluşturulması' başlıklı makale, mevcut stratejilerin çarpıcı bir gerçekçilik vaat ettiğini açıklıyor. Ancak, işlem gücü ve hızı açısından 'çok yüksek bir maliyete' maruz kalırlar.

Ağustos ayındaki SIGGRAPH konferansında tartışılacak olan ayrı bir makale, Intel'in nöral grafiklerdeki buluşlarını gözden geçirecek. Şirkete göre bu yaklaşım 'grafik alanında devrim yaratıyor.' Oyunlarda ve filmlerde yüksek kaliteli grafikleri anında yükseltebilir. Intel'e göre, 'yeni nöral ayrıntı düzeyi temsili, 'vanilya' yol izlemeye kıyasla %70-95 oranında sıkıştırma sağlıyor.'

Ayrıca Intel, yarı saydamlık oluşturma ve 'zor aydınlatma senaryolarında foton yörüngelerini örnekleme' konusundaki ilerlemeler üzerinde çalışıyor.

Intel, süreç verimliliğindeki bu önemli kazanımların sonunda kullanıcıların yüksek güçlü GPU'lara ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı olarak gerçeğe yakın görüntüler elde etmelerini sağlayacağını tahmin ediyor.

Şirket blogunda şu açıklamayı yaptı: "Bu yılki konferanslarda sunulan yeni yapı taşları, geniş GPU ürünleri teklifimiz ve ölçeklenebilir mimariler arası işleme yığınımızla birlikte, geliştiricilerin ve işletmelerin dijital ikizleri daha verimli, gelecekte sürükleyici hale getirmelerine yardımcı olacak." AR ve VR deneyimlerinin yanı sıra sim2real AI eğitimi için sentetik veriler.'

Ayrıca ünlü teknoloji şirketi, daha özgür bilgi alışverişi ve geliştirme taahhüdünü ilerleterek bulgularını açık kaynak haline getirmeyi planladı. Intel, itibarına ve hedeflerine uygun olarak, bu kağıtları Haziran ayı boyunca arXiv ön baskı sunucusunda kullanıma sundu.

Intel'den gelen bu güncellemeler arasında, AppMaster gibi no-code platformlar, daha etkileşimli ve görsel olarak çekici uygulamalar sunmak için bu grafik gelişmelerinden yararlanabilir. Arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesiyle tanınan AppMaster platformu, uygulama performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu GPU optimizasyonlarından yararlanabilir.