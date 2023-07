Intel ha dado a conocer recientemente varios documentos de investigación sobre su papel fundamental en el desarrollo de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), principalmente en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) generativa. Estos documentos ilustran los avances sustanciales que está realizando en un campo que, según los expertos del sector, representa una perspectiva multimillonaria para el gigante de los semiconductores en los próximos años.

Los siete documentos, repartidos en tres convenciones diferentes, ofrecen una visión intensificada de los notables saltos dados por Intel en el campo de los gráficos por ordenador. Las primeras presentaciones se llevaron a cabo en una conferencia organizada conjuntamente por el foro High Performance Graphics (HPG) y el Eurographics Symposium on Rendering en la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) el mes pasado. El resto de publicaciones se destacarán en la conferencia organizada por SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques) en agosto.

Uno de los aspectos más destacados de estos documentos es que se centran en mejorar los procesos de renderizado de gráficos, históricamente gravosos. Los documentos prestan especial atención a dos métodos concretos, el trazado de rayos y el trazado de trayectorias, ambos elementales para reproducir imágenes realistas. Esto es especialmente notable en los juegos, donde una representación precisa de la física de la luz contribuye eficazmente a lograr imágenes de aspecto natural.

Tradicionalmente, el trazado de rayos aplica algoritmos para trazar trayectorias de ondas de luz, calcular valores de color, reflejos y sombras. Su renderización en tiempo real exige una gran capacidad de procesamiento, lo que suele influir negativamente en la frecuencia de fotogramas. El trazado de trayectorias, por su parte, requiere un procesamiento aún más potente. Supervisa múltiples rayos de luz, siguiendo sus trayectorias a medida que se reflejan en las superficies e interactúan con diversos elementos de iluminación. Un proceso sistemático denominado integración Monte Carlo ayuda a obtener valores sólidos de color y sombreado.

Sin embargo, Intel afirma que estos métodos de trazado podrían ejecutarse de forma más eficiente. Un artículo titulado 'Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps' explica un ingenioso enfoque para calcular elementos hemisféricos, logrando "aumentos sistemáticos de velocidad en nuestras pruebas de referencia".

Sorprendentemente, otra publicación muestra un aumento del 500% en la velocidad de renderizado de objetos "brillantes", como pinturas de coches centelleantes, nieve, plásticos moldeados y agua corriente. El artículo titulado "Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids" aclara que las estrategias existentes prometen un realismo asombroso. Sin embargo, tienen un "coste muy elevado" en cuanto a potencia y velocidad de procesamiento.

Otro artículo que se debatirá en la conferencia SIGGRAPH de agosto repasará los avances de Intel en gráficos neuronales. Según la empresa, este enfoque "está revolucionando el campo de los gráficos". Puede aumentar rápidamente la calidad de los gráficos en juegos y películas". Según Intel, 'el nuevo nivel neuronal de representación de detalles logra una compresión del 70%-95% en comparación con el trazado de trayectorias 'vainilla''.'

Además, Intel también está trabajando en avances en el renderizado de translucidez y en el 'muestreo de trayectorias de fotones en escenarios de iluminación difíciles'.

Intel Intel prevé que estas mejoras sustanciales en la eficiencia de los procesos permitirán a los usuarios disfrutar de imágenes realistas en tiempo real sin necesidad de GPU de alta potencia.

La compañía afirma en su blog: "Los nuevos bloques presentados en las conferencias de este año, junto con nuestra amplia oferta de productos de GPU y nuestra pila de renderizado escalable entre arquitecturas, ayudarán a desarrolladores y empresas a renderizar de forma más eficiente gemelos digitales, futuras experiencias inmersivas de RA y RV, así como datos sintéticos para el entrenamiento sim2real de la IA".

Además, la prestigiosa empresa tecnológica tiene previsto hacer que sus hallazgos sean de código abierto, avanzando así en su compromiso con un intercambio de conocimientos y un desarrollo más libres. Fiel a su reputación y a sus objetivos, Intel ha publicado estos artículos en el servidor de preimpresiones arXiv durante el mes de junio.

