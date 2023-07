Desempenhando um papel fundamental no domínio em evolução das unidades de processamento gráfico (GPUs), principalmente na Inteligência Artificial (IA) generativa, Intel revelou recentemente vários documentos de investigação. Estes documentos ilustram os progressos substanciais que a empresa está a fazer numa área que os especialistas da indústria acreditam apresentar uma perspetiva de vários milhares de milhões de dólares para o gigante dos semicondutores nos próximos anos.

Os sete documentos, distribuídos por três convenções diferentes, oferecem uma visão intensiva dos notáveis saltos realizados pela Intel no domínio da computação gráfica. As primeiras apresentações foram efectuadas numa conferência organizada conjuntamente pelo fórum High Performance Graphics (HPG) e pelo Eurographics Symposium on Rendering na Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos, no mês passado. As restantes publicações serão destacadas na conferência organizada pelo SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques) em agosto.

Um destaque central destes documentos é o facto de se centrarem na melhoria dos processos de renderização de gráficos, historicamente pesados. Os documentos dão especial atenção a dois métodos específicos, o traçado de raios e o traçado de trajectórias - ambos elementares na reprodução de imagens realistas. Isto é especialmente notável nos jogos, em que uma representação exacta da física da luz contribui eficazmente para imagens de aspeto natural.

Tradicionalmente, o traçado de raios implementa algoritmos para mapear trajectórias de ondas de luz, calcular valores de cor, reflexos e sombras. A sua renderização em tempo real exige um poder de processamento substancial, influenciando frequentemente as taxas de fotogramas de forma negativa. O traçado de trajectórias, por outro lado, necessita de um processamento ainda mais potente. Supervisiona vários raios de luz, seguindo os seus percursos à medida que se reflectem nas superfícies e interagem com vários elementos de iluminação. Um processo sistemático chamado integração de Monte Carlo ajuda a concluir valores robustos de cor e sombreamento.

No entanto, a Intel afirma que estes métodos de rastreio podem ser executados de forma mais eficiente. Um documento intitulado 'Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps' explica uma abordagem engenhosa para calcular itens hemisféricos, alcançando 'acelerações sistemáticas nos nossos testes de referência'.

De forma notável, outra publicação apresentou um aumento de 500% nas velocidades de renderização de objectos "brilhantes", como pinturas de automóveis cintilantes, neve, plásticos moldados e água corrente. O artigo intitulado "Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids" (Renderização em tempo real de objectos brilhantes utilizando leis binomiais distribuídas em grelhas anisotrópicas) esclarece que as estratégias existentes prometem um realismo impressionante. No entanto, têm um "custo muito elevado" em termos de capacidade e velocidade de processamento.

Um outro documento, que será discutido na conferência SIGGRAPH em agosto, analisará os avanços da Intel em matéria de gráficos neurais. Esta abordagem, segundo a empresa, "está a revolucionar o campo dos gráficos". Pode aumentar rapidamente os gráficos de alta qualidade em jogos e filmes. De acordo com a Intel, "o novo nível neural de representação de pormenores consegue uma compressão de 70%-95% em comparação com o traçado de trajectórias 'vanilla'".

Além disso, a Intel está também a trabalhar em avanços na translucidez da renderização e na "amostragem de trajectórias de fotões em cenários de iluminação difícil".

A Intel prevê que estes ganhos substanciais na eficiência dos processos acabarão por permitir aos utilizadores obter imagens realistas em tempo real sem necessitarem de GPUs de alta potência.

A empresa declarou no seu blogue: "Os novos blocos de construção apresentados nas conferências deste ano, juntamente com a nossa vasta oferta de produtos GPU e a pilha de renderização de arquitetura cruzada escalável, ajudarão os programadores e as empresas a fazer uma renderização mais eficiente de gémeos digitais, futuras experiências imersivas de AR e VR, bem como dados sintéticos para formação de IA sim2real".

Além disso, a famosa empresa de tecnologia planeou tornar as suas descobertas de fonte aberta, promovendo o seu compromisso para com uma troca de conhecimentos e desenvolvimento mais livres. Fiel à sua reputação e aos seus objectivos, a Intel disponibilizou estes documentos no servidor de pré-impressão arXiv durante o mês de junho.

No meio destas actualizações da Intel, as plataformas no-code, como a AppMaster, podem utilizar estes avanços gráficos para fornecer aplicações mais interactivas e visualmente apelativas. A plataforma AppMaster, conhecida pelo desenvolvimento de aplicações backend, Web e móveis, pode tirar partido destas optimizações de GPU para melhorar o desempenho das aplicações e a experiência do utilizador.