Memainkan peran penting dalam bidang unit pemrosesan grafis (GPU) yang berkembang, terutama dalam Kecerdasan Buatan (AI) generatif, Intel baru-baru ini mengungkapkan beberapa makalah penelitian. Dokumen-dokumen ini menjelaskan langkah substansial yang dibuatnya di arena yang menurut pakar industri menghadirkan prospek multi-miliar dolar untuk raksasa semikonduktor di tahun-tahun mendatang.

Ketujuh makalah yang tersebar di tiga konvensi berbeda menawarkan wawasan yang semakin intensif tentang lompatan penting yang dilakukan dalam grafik komputer oleh Intel. Presentasi pertama dilakukan pada konferensi co-host antara forum High Performance Graphics (HPG) dan Eurographics Symposium on Rendering di Delft University of Technology, Belanda, bulan lalu. Publikasi yang tersisa akan disorot pada konferensi yang diselenggarakan oleh SIGGRAPH (Kelompok Minat Khusus Grafik Komputer dan Teknik Interaktif) pada bulan Agustus.

Sorotan utama dari makalah ini adalah fokus mereka pada peningkatan proses rendering grafis yang secara historis memberatkan. Dokumen tersebut memberikan perhatian khusus pada dua metode khusus, ray tracing dan path tracing – keduanya dasar dalam mereproduksi gambar realistis. Hal ini terutama terlihat dalam permainan, di mana representasi yang tepat dari fisika cahaya secara efektif berkontribusi pada visual yang terlihat alami.

Secara tradisional, ray tracing mengimplementasikan algoritme untuk memetakan lintasan gelombang cahaya, menghitung nilai warna, pantulan, dan bayangan. Rendering real-time-nya menuntut kekuatan pemrosesan yang besar, sering kali memengaruhi frekuensi gambar secara negatif. Pelacakan jalur, di sisi lain, memerlukan pemrosesan yang lebih kuat. Ini mengawasi banyak sinar cahaya, melacak jalurnya saat memantulkan permukaan dan berinteraksi dengan berbagai elemen pencahayaan. Proses sistematis yang disebut integrasi Monte Carlo membantu menyimpulkan nilai warna dan bayangan yang kuat.

Namun, Intel menegaskan bahwa metode penelusuran ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Makalah berjudul 'Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps' menjelaskan pendekatan cerdik untuk menghitung item hemispheric, mencapai 'percepatan sistematis dalam tolok ukur kami.'

Hebatnya, publikasi lain menunjukkan lonjakan 500% dalam kecepatan rendering objek 'berkilauan' seperti cat mobil yang berkilau, salju, cetakan plastik, dan air mengalir. Makalah berjudul 'Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids' mengklarifikasi bahwa strategi yang ada memang menjanjikan realisme yang menakjubkan. Namun, mereka mengeluarkan 'biaya yang sangat tinggi' sehubungan dengan kekuatan dan kecepatan pemrosesan.

Makalah terpisah yang akan dibahas pada konferensi SIGGRAPH pada bulan Agustus akan mengulas terobosan Intel dalam grafis saraf. Pendekatan ini, menurut perusahaan, 'merevolusi bidang grafis.' Itu dapat segera meningkatkan grafik berkualitas tinggi di seluruh game dan film. Menurut Intel, 'representasi detail tingkat saraf baru mencapai kompresi 70%–95% dibandingkan dengan penelusuran jalur 'vanila'.'

Selain itu, Intel juga sedang mengerjakan kemajuan dalam merender translusensi dan 'sampling lintasan foton dalam skenario iluminasi yang sulit.'

Intel mengantisipasi bahwa keuntungan substansial dalam efisiensi proses ini pada akhirnya akan memungkinkan pengguna untuk merasakan citra seperti aslinya secara real-time tanpa memerlukan GPU berdaya tinggi.

Perusahaan menyatakan di blognya, 'Blok bangunan baru yang disajikan pada konferensi tahun ini, bersama dengan penawaran produk GPU kami yang luas dan tumpukan rendering lintas-arsitektur yang dapat diskalakan, akan membantu pengembang dan bisnis untuk melakukan rendering kembar digital yang lebih efisien, imersif masa depan. Pengalaman AR dan VR, serta data sintetik untuk pelatihan AI sim2real.'

Selain itu, perusahaan teknologi ternama ini berencana membuat temuannya menjadi open source, memajukan komitmennya untuk pertukaran dan pengembangan pengetahuan yang lebih bebas. Sesuai dengan reputasi dan tujuannya, Intel telah menyediakan makalah ini di server pracetak arXiv sepanjang bulan Juni.

