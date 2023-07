グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)の進化する領域、特にジェネレーティブ人工知能(AI)において極めて重要な役割を果たしているIntel 。これらの文書は、業界の専門家たちが、今後数年間、この半導体大企業にとって数十億ドル規模の展望を提示すると考えている分野で、同社が大きな前進を遂げつつあることを照らしている。

3つの異なるコンベンションにまたがる7つの論文は、インテルがコンピューター・グラフィックスで成し遂げた顕著な飛躍について、ますます深い洞察を与えてくれる。最初の発表は、先月オランダのデルフト工科大学で開催されたハイパフォーマンスグラフィックス(HPG)フォーラムとユーログラフィックス・シンポジウム・オン・レンダリングの共催会議で行われた。残りの論文は、8月に開催されるSIGGRAPH(Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques)主催のカンファレンスで紹介される。

これらの論文の中心的なハイライトは、歴史的に負担の大きかったグラフィックスレンダリングプロセスの強化に焦点を当てていることである。特に、レイトレーシングとパストレーシングという、リアルな画像を再現するために不可欠な2つの手法に注目が集まっている。これは特にゲームにおいて顕著で、光の物理を正確に表現することが、自然なビジュアルに効果的に貢献する。

従来、レイトレーシングは、光波の軌跡をマッピングし、色値、反射、影を計算するアルゴリズムを実装していました。そのリアルタイムレンダリングはかなりの処理能力を必要とし、しばしばフレームレートに悪影響を及ぼします。一方、パストレーシングは、さらに強力な処理を必要とする。複数の光線を監視し、表面に反射したり、さまざまな照明要素と相互作用したりする光線の経路を追跡します。モンテカルロ積分と呼ばれるシステマティックなプロセスにより、ロバストなカラーとシェーディングの値を導き出すことができる。

しかしインテルは、これらのトレース方法はもっと効率的に実行できると主張している。Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps」と題された論文では、半球状のアイテムを計算する独創的なアプローチについて説明しており、「我々のベンチマークで系統的なスピードアップを達成した」という。

驚くべきことに、別の出版物では、きらめく車の塗料、雪、成型プラスチック、流水などの「きらびやかな」オブジェクトのレンダリング速度が500%向上したことが紹介されている。Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids(異方性グリッド上の分散二項法則を使用したキラキラした外観のリアルタイムレンダリング)」と題されたこの論文では、既存の戦略は驚くほどのリアリズムを約束するものであることを明らかにしている。しかし、処理能力と速度に関して「非常に高いコスト」がかかる。

8月に開催されるSIGGRAPH会議で議論される別の論文では、ニューラル・グラフィックスにおけるインテルのブレークスルーについてレビューされる。同社によれば、このアプローチは『グラフィックス分野に革命を起こしている』。ゲームや映画全体の高品質グラフィックスを迅速に立ち上げることができる。インテルによれば、『新しいニューラル・レベルの詳細表現は、"バニラ "パス・トレーシングと比較して70%〜95%の圧縮を達成する』。

さらに、インテルは、半透明のレンダリングと「困難な照明シナリオにおける光子の軌跡のサンプリング」の進歩にも取り組んでいる。

Intel インテルは、このようなプロセス効率の大幅な向上により、最終的にはハイパワーのGPUを必要とせずに、リアルタイムの臨場感あふれる画像を体験できるようになると予測している。

同社はブログで、「今年のカンファレンスで発表された新しいビルディング・ブロックは、当社の幅広いGPU製品とスケーラブルなクロスアーキテクチャ・レンダリング・スタックとともに、開発者や企業がデジタル・ツインや将来の没入型AR・VR体験、sim2real AIトレーニング用の合成データをより効率的にレンダリングするのに役立つでしょう」と述べている。

さらに、この有名なハイテク企業は、より自由な知識交換と開発へのコミットメントを推進するために、その知見をオープンソースにすることを計画している。インテルは、その評判と目的に忠実に、6月中、これらの論文をarXivのプレプリント・サーバーで公開した。

