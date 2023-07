Con un ruolo centrale nell'evoluzione delle unità di elaborazione grafica (GPU), soprattutto nell'Intelligenza Artificiale (AI) generativa, Intel ha recentemente rivelato diversi documenti di ricerca. Questi documenti illustrano i notevoli passi avanti che sta compiendo in un'area che, secondo gli esperti del settore, rappresenta una prospettiva multimiliardaria per il colosso dei semiconduttori nei prossimi anni.

I sette documenti, distribuiti in tre diversi convegni, offrono una visione approfondita dei notevoli passi avanti compiuti da Intel nel campo della grafica computerizzata. Le prime presentazioni sono state effettuate in occasione di una conferenza ospitata dal forum High Performance Graphics (HPG) e dall'Eurographics Symposium on Rendering presso la Delft University of Technology, nei Paesi Bassi, il mese scorso. Le altre pubblicazioni saranno presentate alla conferenza organizzata da SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques) in agosto.

Uno dei punti salienti di questi documenti è la loro attenzione al miglioramento dei processi di rendering grafico, storicamente onerosi. I documenti prestano particolare attenzione a due metodi particolari, il ray tracing e il path tracing, entrambi elementari nella riproduzione di immagini realistiche. Ciò è particolarmente importante nei giochi, dove una rappresentazione precisa della fisica della luce contribuisce efficacemente a creare immagini dall'aspetto naturale.

Tradizionalmente, il ray tracing implementa algoritmi per mappare le traiettorie delle onde luminose, calcolare i valori dei colori, i riflessi e le ombre. Il suo rendering in tempo reale richiede una notevole potenza di elaborazione, che spesso influisce negativamente sulla frequenza dei fotogrammi. Il path tracing, invece, richiede un'elaborazione ancora più potente. Supervisiona più raggi luminosi, seguendone i percorsi mentre si riflettono sulle superfici e interagiscono con vari elementi di illuminazione. Un processo sistematico, chiamato integrazione Monte Carlo, aiuta a determinare valori solidi di colore e ombreggiatura.

Tuttavia, Intel sostiene che questi metodi di tracciamento potrebbero essere eseguiti in modo più efficiente. Un documento intitolato "Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps" spiega un approccio ingegnoso al calcolo degli elementi emisferici, ottenendo "accelerazioni sistematiche nei nostri benchmark".

Un'altra pubblicazione ha mostrato un aumento del 500% nella velocità di rendering di oggetti "scintillanti" come vernici per auto, neve, plastica stampata e acqua corrente. L'articolo intitolato "Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids" chiarisce che le strategie esistenti promettono un realismo sorprendente. Tuttavia, hanno un "costo molto elevato" in termini di potenza e velocità di elaborazione.

Un documento separato che verrà discusso alla conferenza SIGGRAPH di agosto esaminerà le scoperte di Intel nella grafica neurale. Secondo l'azienda, questo approccio "sta rivoluzionando il settore della grafica". Può aumentare rapidamente la qualità della grafica nei giochi e nei film. Secondo Intel, "il nuovo livello neurale di rappresentazione dei dettagli consente di ottenere una compressione del 70%-95% rispetto al path tracing 'vanilla'".

Inoltre, Intel sta lavorando su progressi nel rendering della traslucenza e nel "campionamento delle traiettorie dei fotoni in scenari di illuminazione difficili".

Intel Intel prevede che questi sostanziali guadagni in termini di efficienza dei processi consentiranno agli utenti di sperimentare immagini realistiche in tempo reale senza dover ricorrere a GPU ad alta potenza.

L'azienda ha dichiarato sul suo blog: "I nuovi blocchi di costruzione presentati alle conferenze di quest'anno, insieme alla nostra ampia offerta di prodotti GPU e allo stack di rendering scalabile cross-architecture, aiuteranno gli sviluppatori e le aziende a eseguire un rendering più efficiente dei gemelli digitali, delle future esperienze AR e VR immersive, nonché dei dati sintetici per l'addestramento dell'intelligenza artificiale sim2real".

Inoltre, la nota azienda tecnologica ha pianificato di rendere open source le sue scoperte, portando avanti il suo impegno per uno scambio di conoscenze e uno sviluppo più liberi. Fedele alla sua reputazione e ai suoi obiettivi, Intel ha reso disponibili questi documenti sul server di preprint arXiv per tutto il mese di giugno.

In mezzo a questi aggiornamenti di Intel, le piattaforme no-code, come AppMaster, possono utilizzare questi progressi grafici per offrire applicazioni più interattive e visivamente accattivanti. La piattaforma AppMaster, nota per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, può sfruttare queste ottimizzazioni delle GPU per migliorare le prestazioni delle applicazioni e l'esperienza degli utenti.