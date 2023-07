Intel speelt een centrale rol in de ontwikkeling van grafische verwerkingseenheden (GPU's), voornamelijk in generatieve kunstmatige intelligentie (AI), en heeft onlangs verschillende onderzoeksdocumenten gepubliceerd. Deze documenten belichten de grote stappen die het bedrijf maakt in een arena die volgens industrie-experts de komende jaren een miljardenperspectief biedt voor de halfgeleiderproducent.

De zeven papers verspreid over drie verschillende conventies geven een intensiever inzicht in de opmerkelijke sprongen die Intel maakt op het gebied van computergraphics. De eerste presentaties werden vorige maand gehouden tijdens een conferentie van het High Performance Graphics (HPG) forum en Eurographics Symposium on Rendering aan de Technische Universiteit Delft. De overige publicaties zullen worden belicht op de conferentie die in augustus wordt georganiseerd door SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques).

Een centraal hoogtepunt van deze publicaties is hun focus op het verbeteren van de historisch lastige grafische renderprocessen. De documenten besteden speciale aandacht aan twee specifieke methoden, ray tracing en path tracing - beide elementair in het reproduceren van realistische beelden. Dit is vooral opmerkelijk bij games, waar een nauwkeurige weergave van de lichtfysica effectief bijdraagt aan natuurlijk ogende beelden.

Traditioneel implementeert ray tracing algoritmes om lichtgolftrajecten in kaart te brengen en kleurwaarden, reflecties en schaduwen te berekenen. De realtime rendering hiervan vereist veel rekenkracht, wat vaak een negatieve invloed heeft op de framerates. Path tracing daarentegen vereist een nog krachtiger verwerking. Het houdt toezicht op meerdere lichtstralen en volgt hun paden terwijl ze reflecteren op oppervlakken en interageren met verschillende verlichtingselementen. Een systematisch proces genaamd Monte Carlo integratie helpt bij het concluderen van robuuste kleur- en schaduwwaarden.

Intel beweert echter dat deze tracingmethoden efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Een artikel met de titel 'Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps' (Zichtbare GGX-normalen bemonsteren met sferische kappen) legt een ingenieuze aanpak uit voor het berekenen van hemisferische items, waarbij 'systematische snelheidsverbeteringen in onze benchmarks' werden bereikt.

Opmerkelijk is dat een andere publicatie een toename van 500% laat zien in de render-snelheden van 'glinsterende' objecten zoals glinsterende autolakken, sneeuw, gegoten plastic en stromend water. Het artikel met de titel 'Real-Time Rendering of Glinty Appearances using Distributed Binomial Laws on Anisotropic Grids' verduidelijkt dat bestaande strategieën een verbluffend realisme beloven. Ze brengen echter "zeer hoge kosten" met zich mee op het gebied van rekenkracht en snelheid.

In een apart artikel dat in augustus op de SIGGRAPH-conferentie wordt besproken, worden Intels doorbraken op het gebied van neurale graphics besproken. Deze aanpak is volgens het bedrijf 'een revolutie op grafisch gebied'. Het kan graphics van hoge kwaliteit snel opvoeren in games en films. Volgens Intel bereikt het nieuwe neurale niveau van detailrepresentatie 70%-95% compressie in vergelijking met 'vanilla' path tracing.

Verder werkt Intel ook aan vooruitgang in het renderen van doorschijnendheid en het 'samplen van foton trajecten in moeilijke belichtingsscenario's'.

Intel Intel verwacht dat deze aanzienlijke vooruitgang in procesefficiëntie gebruikers uiteindelijk in staat zal stellen om levensechte beelden in real-time te ervaren zonder dat daarvoor krachtige GPU's nodig zijn.

Het bedrijf verklaarde op zijn blog: "De nieuwe bouwstenen die op de conferenties van dit jaar zijn gepresenteerd, samen met ons brede aanbod van GPU-producten en schaalbare cross-architecture rendering stack, zullen ontwikkelaars en bedrijven helpen om efficiëntere rendering te doen van digitale tweelingen, toekomstige immersieve AR- en VR-ervaringen, evenals synthetische data voor sim2real AI-training.

Verder is het gerenommeerde techbedrijf van plan om de bevindingen open source te maken, waarmee het zijn toewijding aan vrijere kennisuitwisseling en ontwikkeling bevordert. Intel is trouw aan zijn reputatie en doelstellingen en heeft deze papers in juni beschikbaar gesteld op de arXiv preprint server.

