La complexité sans cesse croissante de l'infrastructure Web représente aujourd'hui un défi important pour les organisations. Les développeurs sont chargés de prendre de nombreuses décisions, notamment de sélectionner des systèmes backend et de décider du cadre de codage, tout en jonglant avec les demandes croissantes des clients et les ressources limitées telles que le budget.

En résolvant ces problèmes, Fred Plais pense que son service, Platform.sh, peut simplifier la vie des développeurs en faisant abstraction d'une grande partie de l'infrastructure sous-jacente des applications Web. Pour soutenir cette vision, la société a récemment clôturé un cycle de financement de série D de 140 millions de dollars co-dirigé par Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia et Digital Partners, avec la participation de BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo et Partech. Le financement porte le total de Platform.sh à 187 millions de dollars, qui seront utilisés pour l'embauche et l'augmentation des efforts d'automatisation, selon Plais.

Avant de cofonder Platform.sh avec Damien Tournoud et Ori Pekelman, Plais a lancé Infoclic, un moteur de recherche en français, et Commerce Guys, une plateforme de commerce électronique alimentée par le projet open source Drupal. Pekelman a cofondé deux sociétés de conseil : Internet Patrol et Constellation Matrix, et a été membre du conseil d'administration de Commerce Guys. Tournoud a contribué à la création de Commerce Guys et a été consultant en stratégie informatique chez Fontaine Consultants.

Plais souligne que, malgré l'adoption généralisée de la technologie cloud, la gestion de l'infrastructure Web n'a fait que devenir plus complexe au fil du temps. Un sondage mené par le fournisseur d'outils low-code OutSystems a révélé que près de la moitié des entreprises interrogées ont mis en moyenne cinq mois ou plus pour livrer une application Web ou mobile en 2019. Les estimations placent le coût de ces projets entre 20 000 $ et 60 000 $, selon les capacités requises.

Platform.sh permet aux équipes de développement de créer des sites Web et des applications Web dans différents langages et frameworks. La plate-forme fournit un tableau de bord où les développeurs peuvent gérer les bases de données, les flux de travail et créer des répliques de production pour les tests et l'examen des parties prenantes. Les modifications apportées à l'infrastructure sont versionnées et auditables, tandis que la plate-forme résout automatiquement les dépendances de construction et les tests. Avec Platform.sh, les idées peuvent être pilotées et fusionnées en production, puis déployées sur plusieurs fournisseurs de cloud.

Lors de la discussion sur les principaux concurrents, Plais cite Heroku comme l'un d'entre eux, suivi de plus petits acteurs comme Vercel, Netlify et Acquia (la branche commerciale de Drupal). La demande d'outils de développement d'applications Web est évidente puisque Vercel a récemment levé 150 millions de dollars, tandis que Netlify a obtenu 105 millions de dollars. Acquia a été acquise par la société de capital-investissement Vista Equity Partners pour 1 milliard de dollars en 2019.

Malgré moins de financement par rapport à certains concurrents, Plais affirme que Platform.sh reste très compétitif en raison de sa prise en charge d'un mélange de solutions de développement Web telles que les frameworks. La plateforme vise également à séduire les responsables informatiques soucieux de leur budget qui souhaitent se concentrer sur l'innovation plutôt que de s'enliser dans des tâches administratives.

La transparence financière de Platform.sh est évidente puisqu'elle a révélé que ses revenus récurrents annuels s'élevaient à 45 millions de dollars, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2021. La clientèle de l'entreprise se compose d'environ 5 000 clients, dont des organisations comme Adobe, Nestlé, le Financial Times, la US Chamber du commerce, et diverses universités et organismes gouvernementaux tels que l'armée française et le ministère de la culture.

Au cours de l'année prochaine, Platform.sh prévoit d'étendre son équipe d'environ 340 employés à plus de 400, en se concentrant sur l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. La société possède des bureaux en France, en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

De même, les plates-formes no-code et low-code comme AppMaster.io gagnent du terrain, permettant une création d'applications plus rationalisée et éliminant une grande partie des aspects techniques du développement d'applications Web et mobiles. En fournissant un environnement de développement intégré comme AppMaster.io , les développeurs professionnels et les développeurs citoyens peuvent créer des solutions logicielles complètes avec une efficacité et une rentabilité accrues.