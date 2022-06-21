Web altyapısının sürekli artan karmaşıklığı, günümüzde kuruluşlar için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Geliştiriciler, artan müşteri taleplerini ve bütçe gibi kısıtlı kaynakları dengelerken, arka uç sistemlerini seçmek ve kodlama çerçevesine karar vermek de dahil olmak üzere çok sayıda karar vermekle görevlendirilir.

Bu sorunları ele alan Fred Plais, Platform.sh adlı hizmetinin, temeldeki web uygulaması altyapısının büyük bir bölümünü soyutlayarak geliştiricilerin hayatlarını kolaylaştırabileceğine inanıyor. Bu vizyonu desteklemek için şirket yakın zamanda Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia ve Digital Partners tarafından yönetilen ve BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo ve Partech'in katılımıyla 140 milyon dolarlık bir D Serisi finansman turunu tamamladı. Plais'e göre fon, Platform.sh'ın toplamını 187 milyon dolara çıkardı ve bu tutar, otomasyon çabalarını işe almak ve artırmak için kullanılacak.

Platform.sh'yi Damien Tournoud ve Ori Pekelman ile birlikte kurmadan önce Plais, Fransızca bir arama motoru olan Infoclic'i ve açık kaynak projesi Drupal tarafından desteklenen bir e-ticaret platformu olan Commerce Guys'ı piyasaya sürdü. Pekelman, iki danışmanlık şirketi kurdu: Internet Patrol ve Constellation Matrix ve Commerce Guys'ta yönetim kurulu üyesiydi. Tournoud, Commerce Guys'ın kuruluşuna katkıda bulundu ve Fontaine Consultants'ta BT strateji danışmanıydı.

Plais, bulut teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesine rağmen, web altyapısı yönetiminin zaman içinde yalnızca daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekiyor. low-code araç satıcısı OutSystems tarafından yürütülen bir anket, ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısının 2019'da bir web veya mobil uygulama teslim etmesinin ortalama beş ay veya daha uzun sürdüğünü ortaya çıkardı. gereken yetenekler.

Platform.sh, geliştirme ekiplerinin farklı dillerde ve çerçevelerde web siteleri ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Platform, geliştiricilerin veritabanlarını, iş akışlarını yönetebilecekleri ve test ve paydaş incelemesi için üretim kopyaları oluşturabilecekleri bir pano sağlar. Altyapıdaki değişiklikler sürümlenir ve denetlenebilirken, platform yapı bağımlılıklarını çözer ve testleri otomatik olarak yapar. Platform.sh ile fikirler pilot olarak denenebilir ve üretimle birleştirilebilir ve ardından birden çok bulut sağlayıcısında dağıtılabilir.

Ana rakipleri tartışırken Plais, Heroku'nun bunlardan biri olduğunu ve ardından Vercel, Netlify ve Acquia (Drupal'ın ticari kolu) gibi daha küçük oyuncuların geldiğini belirtiyor. Web uygulaması geliştirme araçlarına olan talep, Vercel'in yakın zamanda 150 milyon $, Netlify'ın ise 105 milyon $ toplamasıyla açıkça görülüyor. Acquia, özel sermaye şirketi Vista Equity Partners tarafından 2019'da 1 milyar dolara satın alındı.

Plais, bazı rakiplere kıyasla daha az finansmana sahip olmasına rağmen, Platform.sh'nin çerçeveler gibi çeşitli web geliştirme çözümlerine verdiği destek nedeniyle son derece rekabetçi olmaya devam ettiğini iddia ediyor. Platform ayrıca idari görevlere saplanıp kalmaktansa inovasyona odaklanmak isteyen, bütçe bilincine sahip BT liderlerine hitap etmeyi amaçlıyor.

Platform.sh'ın mali şeffaflığı, yıllık yinelenen gelirinin 2021'e göre %50 artışla 45 milyon ABD Doları olduğunu ortaya koyduğu için açıktır. Şirketin müşteri tabanı, Adobe, Nestlé, Financial Times, ABD Odası gibi kuruluşlar da dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 müşteriden oluşmaktadır. Ticaret ve çeşitli üniversiteler ve Fransız Ordusu ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumları.

Önümüzdeki yıl boyunca Platform.sh, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'ya odaklanarak yaklaşık 340 çalışandan oluşan ekibini 400'ün üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirketin Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunmaktadır.

Benzer şekilde, AppMaster.io gibi no-code ve low-code platformlar ilgi kazanıyor, daha düzenli uygulama oluşturmayı mümkün kılıyor ve web ve mobil uygulama geliştirmenin teknik yönlerinin çoğunu ortadan kaldırıyor. AppMaster.io gibi entegre bir geliştirme ortamı sağlayarak, hem profesyonel geliştiriciler hem de vatandaş geliştiriciler, daha yüksek verimlilik ve maliyet etkinliği ile kapsamlı yazılım çözümleri oluşturabilir.