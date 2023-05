Sự phức tạp ngày càng tăng của cơ sở hạ tầng web là một thách thức đáng kể cho các tổ chức ngày nay. Các nhà phát triển được giao nhiệm vụ đưa ra nhiều quyết định, bao gồm chọn hệ thống phụ trợ và quyết định khung mã hóa, đồng thời cân nhắc nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và các nguồn lực hạn chế như ngân sách.

Giải quyết những vấn đề này, Fred Plais tin rằng dịch vụ của mình, Platform.sh, có thể đơn giản hóa cuộc sống của các nhà phát triển bằng cách trừu tượng hóa một phần lớn cơ sở hạ tầng ứng dụng web cơ bản. Để hỗ trợ tầm nhìn này, công ty gần đây đã đóng vòng tài trợ Series D trị giá 140 triệu đô la do Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia và Digital Partners đồng dẫn đầu, với sự tham gia của BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo và Partech. Theo Plais, khoản tài trợ này nâng tổng số tiền huy động được của Platform.sh lên 187 triệu đô la, sẽ được sử dụng để tuyển dụng và tăng cường các nỗ lực tự động hóa.

Trước khi đồng sáng lập Platform.sh với Damien Tournoud và Ori Pekelman, Plais đã ra mắt Infoclic, một công cụ tìm kiếm bằng tiếng Pháp và Commerce Guys, một nền tảng thương mại điện tử được cung cấp bởi dự án mã nguồn mở Drupal. Pekelman đồng sáng lập hai công ty tư vấn: Internet Patrol và Constellation Matrix, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của Commerce Guys. Tournoud đã đóng góp vào việc thành lập Commerce Guys và là nhà tư vấn chiến lược CNTT tại Fontaine Consultants.

Plais chỉ ra rằng, bất chấp việc áp dụng rộng rãi công nghệ đám mây, việc quản lý cơ sở hạ tầng web chỉ trở nên phức tạp hơn theo thời gian. Một cuộc thăm dò do nhà cung cấp công cụ low-code OutSystems thực hiện đã phát hiện ra rằng gần một nửa số công ty được khảo sát mất trung bình 5 tháng trở lên để cung cấp ứng dụng web hoặc thiết bị di động vào năm 2019. Ước tính chi phí của các dự án như vậy nằm trong khoảng từ 20.000 đến 60.000 USD, tùy thuộc vào các khả năng cần thiết.

Platform.sh cho phép các nhóm phát triển xây dựng trang web và ứng dụng web bằng các ngôn ngữ và khuôn khổ khác nhau. Nền tảng này cung cấp một bảng điều khiển nơi các nhà phát triển có thể quản lý cơ sở dữ liệu, quy trình công việc và tạo bản sao sản xuất để thử nghiệm và đánh giá của các bên liên quan. Các thay đổi trong cơ sở hạ tầng được lập phiên bản và có thể kiểm tra được, trong khi nền tảng tự động giải quyết các phụ thuộc và kiểm tra bản dựng. Với Platform.sh, các ý tưởng có thể được thử nghiệm và hợp nhất vào quá trình sản xuất, sau đó được triển khai trên nhiều nhà cung cấp đám mây.

Khi thảo luận về các đối thủ cạnh tranh chính, Plais trích dẫn Heroku là một trong số họ, tiếp theo là những người chơi nhỏ hơn như Vercel, Netlify và Acquia (nhánh thương mại của Drupal). Nhu cầu về các công cụ phát triển ứng dụng web là hiển nhiên khi Vercel gần đây đã huy động được 150 triệu đô la, trong khi Netlify huy động được 105 triệu đô la. Acquia đã được mua lại bởi công ty cổ phần tư nhân Vista Equity Partners với giá 1 tỷ USD vào năm 2019.

Mặc dù có ít kinh phí hơn so với một số đối thủ cạnh tranh, Plais khẳng định rằng Platform.sh vẫn có tính cạnh tranh cao nhờ hỗ trợ kết hợp các giải pháp phát triển web như khung. Nền tảng này cũng nhằm mục đích thu hút các nhà lãnh đạo CNTT quan tâm đến ngân sách muốn tập trung vào đổi mới thay vì sa lầy vào các nhiệm vụ hành chính.

Tính minh bạch tài chính của Platform.sh được thể hiện rõ ràng khi công ty tiết lộ doanh thu định kỳ hàng năm là 45 triệu đô la, tăng 50% so với năm 2021. Cơ sở khách hàng của công ty bao gồm khoảng 5.000 khách hàng, bao gồm các tổ chức như Adobe, Nestlé, Financial Times, US Chamber của Thương mại, và nhiều trường đại học và các cơ quan chính phủ như Quân đội Pháp và Bộ Văn hóa.

Trong năm tới, Platform.sh có kế hoạch mở rộng đội ngũ khoảng 340 nhân viên của mình lên hơn 400 người, tập trung vào Bắc Mỹ và Tây Âu. Công ty có văn phòng tại Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Tương tự, các nền tảng no-code và low-code như AppMaster.io đang thu hút được sự chú ý, cho phép tạo ứng dụng hợp lý hơn và loại bỏ nhiều khía cạnh kỹ thuật của phát triển ứng dụng web và thiết bị di động. Bằng cách cung cấp một môi trường phát triển tích hợp như AppMaster.io , cả nhà phát triển chuyên nghiệp và nhà phát triển công dân đều có thể tạo ra các giải pháp phần mềm toàn diện với hiệu quả và tiết kiệm chi phí cao hơn.