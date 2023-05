La crescente complessità dell'infrastruttura web rappresenta oggi una sfida significativa per le organizzazioni. Gli sviluppatori hanno il compito di prendere numerose decisioni, inclusa la selezione dei sistemi di back-end e la definizione del framework di codifica, il tutto destreggiandosi tra le crescenti richieste dei clienti e le risorse limitate come il budget.

Affrontando questi problemi, Fred Plais ritiene che il suo servizio, Platform.sh, possa semplificare la vita degli sviluppatori astraendo gran parte dell'infrastruttura dell'app Web sottostante. A sostegno di questa visione, la società ha recentemente chiuso un round di finanziamento di serie D da 140 milioni di dollari co-guidato da Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia e Digital Partners, con la partecipazione di BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo e Partech. Il finanziamento porta il totale di Platform.sh raccolto a 187 milioni di dollari, che saranno utilizzati per assumere e aumentare gli sforzi di automazione, secondo Plais.

Prima di fondare Platform.sh con Damien Tournoud e Ori Pekelman, Plais ha lanciato Infoclic, un motore di ricerca in lingua francese, e Commerce Guys, una piattaforma di e-commerce alimentata dal progetto open source Drupal. Pekelman ha co-fondato due società di consulenza: Internet Patrol e Constellation Matrix, ed è stato membro del consiglio di Commerce Guys. Tournoud ha contribuito alla fondazione di Commerce Guys ed è stato consulente di strategia IT presso Fontaine Consultants.

Plais sottolinea che, nonostante l'adozione diffusa della tecnologia cloud, la gestione dell'infrastruttura web è diventata solo più complessa nel tempo. Un sondaggio condotto dal fornitore di strumenti low-code OutSystems ha scoperto che quasi la metà delle aziende intervistate ha impiegato in media cinque mesi o più per fornire un'app Web o mobile nel 2019. Le stime collocano il costo di tali progetti tra $ 20.000 e $ 60.000, a seconda le capacità richieste.

Platform.sh consente ai team di sviluppo di creare siti Web e app Web in diversi linguaggi e framework. La piattaforma fornisce un dashboard in cui gli sviluppatori possono gestire database, flussi di lavoro e creare repliche di produzione per il test e la revisione delle parti interessate. Le modifiche all'infrastruttura sono versionate e controllabili, mentre la piattaforma risolve automaticamente le dipendenze e i test della build. Con Platform.sh, le idee possono essere pilotate e unite alla produzione e quindi distribuite su più fornitori di servizi cloud.

Quando si parla dei principali concorrenti, Plais cita Heroku come uno di loro, seguito da giocatori più piccoli come Vercel, Netlify e Acquia (il braccio commerciale di Drupal). La domanda di strumenti di sviluppo di app Web è evidente poiché Vercel ha recentemente raccolto $ 150 milioni, mentre Netlify si è assicurata $ 105 milioni. Acquia è stata acquisita dalla società di private equity Vista Equity Partners per 1 miliardo di dollari nel 2019.

Nonostante i minori finanziamenti rispetto ad alcuni concorrenti, Plais afferma che Platform.sh rimane altamente competitivo grazie al suo supporto per un mix di soluzioni di sviluppo web come i framework. La piattaforma mira anche a fare appello ai leader IT attenti al budget che desiderano concentrarsi sull'innovazione piuttosto che impantanarsi in attività amministrative.

La trasparenza finanziaria di Platform.sh è evidente in quanto ha rivelato che le sue entrate ricorrenti annuali ammontano a $ 45 milioni, un aumento del 50% rispetto al 2021. La base clienti dell'azienda è composta da circa 5.000 clienti, tra cui organizzazioni come Adobe, Nestlé, Financial Times, US Chamber del Commercio, e varie università ed enti governativi come l'Esercito francese e il Ministero della Cultura.

Nel corso del prossimo anno, Platform.sh prevede di espandere il suo team di circa 340 dipendenti a oltre 400, concentrandosi sul Nord America e sull'Europa occidentale. La società ha uffici in Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito.

Allo stesso modo, le piattaforme no-code e low-code come AppMaster.io stanno guadagnando terreno, consentendo una creazione di app più snella ed eliminando gran parte degli aspetti tecnici dello sviluppo di app web e mobile. Fornendo un ambiente di sviluppo integrato come AppMaster.io , sia gli sviluppatori professionisti che i cittadini sviluppatori possono creare soluzioni software complete con maggiore efficienza e convenienza.