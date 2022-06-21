Постоянно растущая сложность веб-инфраструктуры сегодня представляет собой серьезную проблему для организаций. Перед разработчиками стоит задача принимать многочисленные решения, в том числе выбирать серверные системы и выбирать структуру кодирования, одновременно манипулируя растущими требованиями клиентов и ограниченными ресурсами, такими как бюджет.

Решая эти проблемы, Фред Плейс считает, что его сервис Platform.sh может упростить жизнь разработчикам, абстрагируя большую часть базовой инфраструктуры веб-приложений. В поддержку этого видения компания недавно закрыла раунд финансирования серии D на сумму 140 миллионов долларов США под руководством Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia и Digital Partners при участии BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo и Partech. По словам Плейса, благодаря этому финансированию общая сумма привлеченных средств Platform.sh составит 187 миллионов долларов, которые будут использованы для найма сотрудников и увеличения усилий по автоматизации.

Прежде чем стать соучредителем Platform.sh вместе с Дэмиеном Турну и Ори Пекельманом, Плейс запустил Infoclic, франкоязычную поисковую систему, и Commerce Guys, платформу электронной коммерции, основанную на проекте с открытым исходным кодом Drupal. Пекельман стал соучредителем двух консалтинговых компаний: Internet Patrol и Constellation Matrix, а также был членом совета директоров Commerce Guys. Турну участвовал в основании Commerce Guys и был консультантом по ИТ-стратегии в Fontaine Consultants.

Плейс отмечает, что, несмотря на широкое распространение облачных технологий, управление веб-инфраструктурой со временем становится все более сложным. Опрос, проведенный поставщиком инструментов low-code OutSystems, показал, что почти половине опрошенных компаний в 2019 году требовалось в среднем пять месяцев или более для создания веб-приложения или мобильного приложения. По оценкам, стоимость таких проектов составляет от 20 000 до 60 000 долларов США, в зависимости от требуемые возможности.

Platform.sh позволяет командам разработчиков создавать веб-сайты и веб-приложения на разных языках и в различных средах. Платформа предоставляет панель мониторинга, где разработчики могут управлять базами данных, рабочими процессами и создавать производственные реплики для тестирования и проверки заинтересованными сторонами. Изменения в инфраструктуре версионируются и подлежат аудиту, в то время как платформа автоматически разрешает зависимости сборки и тестирует. С помощью Platform.sh идеи можно тестировать и объединять в производство, а затем развертывать в нескольких облачных провайдерах.

Говоря об основных конкурентах, Плейс упоминает Heroku как одного из них, за которым следуют более мелкие игроки, такие как Vercel, Netlify и Acquia (коммерческое подразделение Drupal). Спрос на инструменты для разработки веб-приложений очевиден, поскольку Vercel недавно привлекла 150 миллионов долларов, а Netlify привлекла 105 миллионов долларов. Acquia была приобретена частной инвестиционной компанией Vista Equity Partners за 1 миллиард долларов в 2019 году.

Несмотря на меньшее финансирование по сравнению с некоторыми конкурентами, Плейс утверждает, что Platform.sh остается высококонкурентной благодаря поддержке различных решений для веб-разработки, таких как фреймворки. Платформа также нацелена на ИТ-лидеров, заботящихся о своем бюджете и желающих сосредоточиться на инновациях, а не на административных задачах.

Финансовая прозрачность Platform.sh очевидна, поскольку ее годовой регулярный доход составляет 45 миллионов долларов США, что на 50% больше, чем в 2021 году. Клиентская база компании состоит примерно из 5000 клиентов, включая такие организации, как Adobe, Nestlé, Financial Times, Торговая палата США. торговли, а также различные университеты и государственные органы, такие как французская армия и министерство культуры.

В течение следующего года Platform.sh планирует расширить свою команду с 340 сотрудников до более чем 400, сосредоточив внимание на Северной Америке и Западной Европе. Компания имеет офисы во Франции, Германии, США и Великобритании.

Точно так же набирают популярность платформы no-code и low-code, такие как AppMaster.io, что позволяет упростить создание приложений и устранить многие технические аспекты разработки веб-приложений и мобильных приложений. Предоставляя интегрированную среду разработки, такую как AppMaster.io, как профессиональные, так и гражданские разработчики могут создавать комплексные программные решения с большей эффективностью и экономичностью.