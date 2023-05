Die ständig zunehmende Komplexität der Webinfrastruktur stellt Unternehmen heute vor große Herausforderungen. Entwickler müssen zahlreiche Entscheidungen treffen, einschließlich der Auswahl von Backend-Systemen und der Entscheidung über das Codierungs-Framework, während sie gleichzeitig mit gestiegenen Kundenanforderungen und begrenzten Ressourcen wie dem Budget jonglieren müssen.

Fred Plais geht diese Probleme an und glaubt, dass sein Dienst Platform.sh das Leben von Entwicklern vereinfachen kann, indem er einen großen Teil der zugrunde liegenden Infrastruktur von Webanwendungen abstrahiert. Zur Unterstützung dieser Vision hat das Unternehmen kürzlich eine Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von 140 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die von Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia und Digital Partners unter Beteiligung von BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo und Partech gemeinsam geleitet wird. Die Finanzierung erhöht die Gesamteinnahmen von Platform.sh auf 187 Millionen US-Dollar, die laut Plais für die Einstellung und Steigerung der Automatisierungsbemühungen verwendet werden.

Vor der Gründung von Platform.sh zusammen mit Damien Tournoud und Ori Pekelman startete Plais Infoclic, eine französischsprachige Suchmaschine, und Commerce Guys, eine E-Commerce-Plattform, die auf dem Open-Source-Projekt Drupal basiert. Pekelman war Mitbegründer zweier Beratungsunternehmen: Internet Patrol und Constellation Matrix und Vorstandsmitglied bei Commerce Guys. Tournoud trug zur Gründung von Commerce Guys bei und war IT-Strategieberater bei Fontaine Consultants.

Plais weist darauf hin, dass die Verwaltung der Webinfrastruktur trotz der weit verbreiteten Einführung von Cloud-Technologie im Laufe der Zeit immer komplexer geworden ist. Eine vom low-code Tooling-Anbieter OutSystems durchgeführte Umfrage ergab, dass fast die Hälfte der befragten Unternehmen im Jahr 2019 durchschnittlich fünf Monate oder länger brauchten, um eine Web- oder mobile App bereitzustellen. Schätzungen zufolge liegen die Kosten für solche Projekte zwischen 20.000 und 60.000 US-Dollar, je nachdem die erforderlichen Fähigkeiten.

Platform.sh ermöglicht es Entwicklungsteams, Websites und Web-Apps in verschiedenen Sprachen und Frameworks zu erstellen. Die Plattform bietet ein Dashboard, in dem Entwickler Datenbanken und Workflows verwalten und Produktionskopien zum Testen und zur Überprüfung durch die Interessengruppen erstellen können. Änderungen in der Infrastruktur sind versioniert und überprüfbar, während die Plattform Build-Abhängigkeiten und Tests automatisch auflöst. Mit Platform.sh können Ideen pilotiert und in der Produktion zusammengeführt und dann über mehrere Cloud-Anbieter bereitgestellt werden.

Bei der Erörterung der Hauptkonkurrenten nennt Plais Heroku als einen von ihnen, gefolgt von kleineren Akteuren wie Vercel, Netlify und Acquia (dem kommerziellen Zweig von Drupal). Die Nachfrage nach Tools zur Entwicklung von Webanwendungen ist offensichtlich, da Vercel kürzlich 150 Millionen US-Dollar gesammelt hat, während Netlify 105 Millionen US-Dollar gesichert hat. Acquia wurde 2019 von der Private-Equity-Gesellschaft Vista Equity Partners für 1 Milliarde US-Dollar übernommen.

Trotz geringerer Finanzierung im Vergleich zu einigen Wettbewerbern behauptet Plais, dass Platform.sh aufgrund seiner Unterstützung für eine Mischung aus Webentwicklungslösungen wie Frameworks sehr wettbewerbsfähig bleibt. Die Plattform soll auch preisbewusste IT-Führungskräfte ansprechen, die sich auf Innovationen konzentrieren möchten, anstatt sich in administrativen Aufgaben zu verzetteln.

Die finanzielle Transparenz von Platform.sh ist offensichtlich, da der jährlich wiederkehrende Umsatz 45 Millionen US-Dollar beträgt, was einer Steigerung von 50 % gegenüber 2021 entspricht. Der Kundenstamm des Unternehmens besteht aus etwa 5.000 Kunden, darunter Organisationen wie Adobe, Nestlé, die Financial Times und die US-Kammer des Handels sowie verschiedene Universitäten und Regierungsbehörden wie die französische Armee und das Kulturministerium.

Im Laufe des nächsten Jahres plant Platform.sh, sein Team von rund 340 Mitarbeitern auf über 400 zu erweitern, mit Fokus auf Nordamerika und Westeuropa. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich.

In ähnlicher Weise gewinnen no-code und low-code Plattformen wie AppMaster.io an Zugkraft, ermöglichen eine optimierte App-Erstellung und eliminieren viele der technischen Aspekte der Web- und Mobil-App-Entwicklung. Durch die Bereitstellung einer integrierten Entwicklungsumgebung wie AppMaster.io können sowohl professionelle Entwickler als auch Bürgerentwickler umfassende Softwarelösungen mit größerer Effizienz und Kosteneffizienz erstellen.