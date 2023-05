ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานเว็บถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับองค์กรในปัจจุบัน นักพัฒนาได้รับมอบหมายให้ทำการตัดสินใจมากมาย ซึ่งรวมถึงการเลือกระบบแบ็กเอนด์และการตัดสินใจเกี่ยวกับเฟรมเวิร์กการเขียนโค้ด ทั้งหมดนี้ต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น งบประมาณ

เมื่อพูดถึงปัญหาเหล่านี้ Fred Plais เชื่อว่าบริการ Platform.sh ของเขาสามารถทำให้ชีวิตของนักพัฒนาง่ายขึ้นได้ด้วยการสรุปโครงสร้างพื้นฐานเว็บแอปพื้นฐานส่วนใหญ่ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ บริษัทเพิ่งปิดรอบการระดมทุน Series D มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนำโดย Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia และ Digital Partners โดยมีส่วนร่วมจาก BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo และ Partech การระดมทุนทำให้ยอดรวมของ Platform.sh เพิ่มขึ้นเป็น 187 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะใช้สำหรับการจ้างงานและเพิ่มความพยายามด้านระบบอัตโนมัติ ตามข้อมูลของ Plais

ก่อนที่จะร่วมก่อตั้ง Platform.sh กับ Damien Tournoud และ Ori Pekelman Plais ได้เปิดตัว Infoclic ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาภาษาฝรั่งเศส และ Commerce Guys ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนโดยโครงการโอเพ่นซอร์ส Drupal Pekelman ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาสองแห่ง ได้แก่ Internet Patrol และ Constellation Matrix และเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ Commerce Guys Tournoud มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง Commerce Guys และเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ด้านไอทีที่ Fontaine Consultants

Plais ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้อย่างแพร่หลาย แต่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเว็บก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดย OutSystems ผู้จำหน่ายเครื่องมือเขียน low-code พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทที่ทำแบบสำรวจใช้เวลาเฉลี่ย 5 เดือนขึ้นไปในการส่งมอบเว็บหรือแอพมือถือในปี 2019 การประมาณการระบุต้นทุนของโครงการดังกล่าวระหว่าง 20,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับ ความสามารถที่จำเป็น

Platform.sh ช่วยให้ทีมพัฒนาสร้างเว็บไซต์และเว็บแอปในภาษาและเฟรมเวิร์กต่างๆ แพลตฟอร์มดังกล่าวมีแดชบอร์ดที่นักพัฒนาสามารถจัดการฐานข้อมูล เวิร์กโฟลว์ และสร้างแบบจำลองการผลิตสำหรับการทดสอบและการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพื้นฐานได้รับการกำหนดเวอร์ชันและสามารถตรวจสอบได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มจะแก้ไขการขึ้นต่อกันของบิลด์และทดสอบโดยอัตโนมัติ ด้วย Platform.sh แนวคิดต่างๆ สามารถนำไปใช้งานจริงและรวมเข้ากับการผลิต แล้วนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายราย

เมื่อพูดถึงคู่แข่งหลัก Plais อ้างถึง Heroku เป็นหนึ่งในนั้น ตามมาด้วยผู้เล่นรายเล็กอย่าง Vercel, Netlify และ Acquia (ธุรกิจการค้าของ Drupal) ความต้องการเครื่องมือพัฒนาเว็บแอปนั้นเห็นได้ชัด เนื่องจาก Vercel เพิ่งระดมทุนได้ 150 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Netlify ได้รับเงิน 105 ล้านดอลลาร์ Acquia ถูกซื้อโดยบริษัทหลักทรัพย์เอกชน Vista Equity Partners ด้วยมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562

แม้จะใช้เงินทุนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งบางราย Plais ยืนยันว่า Platform.sh ยังคงมีการแข่งขันสูงเนื่องจากรองรับโซลูชันการพัฒนาเว็บไซต์ที่หลากหลาย เช่น เฟรมเวิร์ก แพลตฟอร์มนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดผู้นำด้านไอทีที่คำนึงถึงงบประมาณที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมแทนที่จะจมอยู่กับงานธุรการ

ความโปร่งใสทางการเงินของ Platform.sh นั้นชัดเจนเมื่อเปิดเผยว่ารายรับประจำปีอยู่ที่ 45 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50% จากปี 2564 ฐานลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยลูกค้าประมาณ 5,000 ราย รวมถึงองค์กรต่างๆ เช่น Adobe, Nestlé, Financial Times, the US Chamber การพาณิชย์และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐเช่นกองทัพฝรั่งเศสและกระทรวงวัฒนธรรม

ในปีหน้า Platform.sh วางแผนที่จะขยายทีมงานที่มีพนักงานประมาณ 340 คนเป็นกว่า 400 คน โดยมุ่งเน้นไปที่อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก บริษัทมีสำนักงานในฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร

ในทำนองเดียวกัน แพลตฟอร์ม no-code และ low-code เช่น AppMaster.io กำลังได้รับความสนใจ ช่วยให้สร้างแอปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และขจัดแง่มุมทางเทคนิคส่วนใหญ่ของการพัฒนาเว็บและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ เช่น AppMaster.io ทั้งนักพัฒนามืออาชีพและนักพัฒนาพลเมืองสามารถสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมพร้อมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่มากขึ้น