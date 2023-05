A complexidade cada vez maior da infraestrutura da Web apresenta um desafio significativo para as organizações atualmente. Os desenvolvedores têm a tarefa de tomar várias decisões, incluindo selecionar sistemas de back-end e decidir sobre a estrutura de codificação, enquanto fazem malabarismos com o aumento das demandas dos clientes e recursos limitados, como orçamento.

Abordando essas questões, Fred Plais acredita que seu serviço, Platform.sh, pode simplificar a vida dos desenvolvedores ao abstrair uma grande parte da infraestrutura subjacente de aplicativos da web. Em apoio a essa visão, a empresa fechou recentemente uma rodada de financiamento da Série D de US$ 140 milhões co-liderada pelo Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia e Digital Partners, com participação da BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo e Partech. O financiamento eleva o total arrecadado pela Platform.sh para US$ 187 milhões, que serão usados para contratar e aumentar os esforços de automação, de acordo com Plais.

Antes de fundar a Platform.sh com Damien Tournoud e Ori Pekelman, Plais lançou o Infoclic, um mecanismo de busca em francês, e o Commerce Guys, uma plataforma de comércio eletrônico alimentada pelo projeto de código aberto Drupal. Pekelman cofundou duas empresas de consultoria: Internet Patrol e Constellation Matrix, e foi membro do conselho da Commerce Guys. Tournoud contribuiu para a fundação da Commerce Guys e foi consultor de estratégia de TI na Fontaine Consultants.

Plais aponta que, apesar da ampla adoção da tecnologia de nuvem, o gerenciamento da infraestrutura da web só se tornou mais complexo com o tempo. Uma pesquisa realizada pelo fornecedor de ferramentas low-code OutSystems descobriu que quase metade das empresas pesquisadas levou em média cinco meses ou mais para entregar um aplicativo web ou móvel em 2019. As estimativas colocam o custo de tais projetos entre US$ 20.000 e US$ 60.000, dependendo as capacidades necessárias.

O Platform.sh permite que as equipes de desenvolvimento criem sites e aplicativos da Web em diferentes linguagens e estruturas. A plataforma fornece um painel onde os desenvolvedores podem gerenciar bancos de dados, fluxos de trabalho e criar réplicas de produção para teste e revisão das partes interessadas. Alterações na infraestrutura são versionadas e auditáveis, enquanto a plataforma resolve dependências de construção e testes automaticamente. Com o Platform.sh, as ideias podem ser testadas e mescladas na produção e, em seguida, implantadas em vários provedores de nuvem.

Ao discutir os principais concorrentes, Plais cita o Heroku como um deles, seguido por players menores como Vercel, Netlify e Acquia (o braço comercial do Drupal). A demanda por ferramentas de desenvolvimento de aplicativos da web é evidente, já que a Vercel levantou recentemente US$ 150 milhões, enquanto a Netlify garantiu US$ 105 milhões. A Acquia foi adquirida pela empresa de private equity Vista Equity Partners por US$ 1 bilhão em 2019.

Apesar de menos financiamento em comparação com alguns concorrentes, Plais afirma que o Platform.sh continua altamente competitivo devido ao seu suporte para uma combinação de soluções de desenvolvimento web, como estruturas. A plataforma também visa atrair líderes de TI preocupados com o orçamento que desejam se concentrar na inovação, em vez de se atolar em tarefas administrativas.

A transparência financeira da Platform.sh é evidente, pois revelou que sua receita recorrente anual é de $ 45 milhões, um aumento de 50% em relação a 2021. A base de clientes da empresa consiste em aproximadamente 5.000 clientes, incluindo organizações como Adobe, Nestlé, Financial Times, Câmara dos EUA de Comércio e várias universidades e órgãos governamentais, como o Exército Francês e o Ministério da Cultura.

No próximo ano, a Platform.sh planeja expandir sua equipe de cerca de 340 funcionários para mais de 400, com foco na América do Norte e na Europa Ocidental. A empresa tem escritórios na França, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido.

Da mesma forma, plataformas no-code e low-code como AppMaster.io, estão ganhando força, permitindo uma criação de aplicativos mais simplificada e eliminando muitos dos aspectos técnicos do desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web. Ao fornecer um ambiente de desenvolvimento integrado como AppMaster.io, tanto os desenvolvedores profissionais quanto os desenvolvedores cidadãos podem criar soluções de software abrangentes com maior eficiência e economia.