Web 基础设施的复杂性不断增加，对当今的组织提出了重大挑战。开发人员的任务是做出大量决策，包括选择后端系统和决定编码框架，同时还要应对不断增加的客户需求和有限的资源（例如预算）。

为了解决这些问题，Fred Plais 相信他的服务 Platform.sh 可以通过抽象大部分底层 Web 应用程序基础结构来简化开发人员的工作。为了支持这一愿景，该公司最近完成了由 Morgan Stanley Expansion Capital、Revaia 和 Digital Partners 共同领投的 1.4 亿美元 D 轮融资，BGV、Eurazeo、Hiinov、Eurozeo 和 Partech 跟投。据 Plais 称，这笔资金使 Platform.sh 的融资总额达到 1.87 亿美元，将用于招聘和增加自动化工作。

在与 Damien Tournoud 和 Ori Pekelman 共同创立 Platform.sh 之前，Plais 推出了法语搜索引擎 Infoclic 和由开源项目 Drupal 提供支持的电子商务平台 Commerce Guys。 Pekelman 与他人共同创立了两家咨询公司：Internet Patrol 和 Constellation Matrix，并且是 Commerce Guys 的董事会成员。 Tournoud 为 Commerce Guys 的创立做出了贡献，并且是 Fontaine Consultants 的 IT 战略顾问。

Plais 指出，尽管云技术得到广泛采用，但随着时间的推移，管理 Web 基础设施只会变得更加复杂。 low-code工具供应商 OutSystems 进行的一项民意调查发现，近一半的受访公司在 2019 年平均花费五个月或更长时间来交付 Web 或移动应用程序。据估计，此类项目的成本在 20,000 美元到 60,000 美元之间，具体取决于所需的能力。

Platform.sh 允许开发团队使用不同的语言和框架构建网站和 Web 应用程序。该平台提供了一个仪表板，开发人员可以在其中管理数据库、工作流，并创建用于测试和利益相关者审查的生产副本。基础设施的变化是版本化和可审计的，而平台会自动解决构建依赖关系和测试。借助 Platform.sh，可以对想法进行试验并将其合并到生产中，然后跨多个云提供商进行部署。

在讨论主要竞争对手时，Plais 将 Heroku 列为其中之一，其次是较小的竞争对手，如 Vercel、Netlify 和 Acquia（Drupal 的商业部门）。对网络应用程序开发工具的需求显而易见，因为 Vercel 最近筹集了 1.5 亿美元，而 Netlify 获得了 1.05 亿美元。 Acquia 于 2019 年被私募股权公司 Vista Equity Partners 以 10 亿美元的价格收购。

尽管与一些竞争对手相比资金较少，但 Plais 断言 Platform.sh 仍然具有很强的竞争力，因为它支持混合的 Web 开发解决方案，例如框架。该平台还旨在吸引精打细算的 IT 领导者，他们希望专注于创新，而不是陷入管理任务的泥潭。

Platform.sh 的财务透明度显而易见，因为它显示其年度经常性收入为 4500 万美元，比 2021 年增长 50%。该公司的客户群包括大约 5,000 名客户，包括 Adobe、雀巢、金融时报、美国商会等组织商务部，以及各种大学和政府机构，例如法国陆军和文化部。

明年，Platform.sh 计划将其约 340 名员工的团队扩大到 400 多人，重点放在北美和西欧。公司在法国、德国、美国和英国设有办事处。

同样，像AppMaster.io 这样的no-code和low-code平台也越来越受欢迎，可以更简化应用程序的创建并消除网络和移动应用程序开发的许多技术方面。通过提供像AppMaster.io 这样的集成开发环境，专业开发者和公民开发者都可以创建更高效、更具成本效益的综合软件解决方案。