Stale rosnąca złożoność infrastruktury internetowej stanowi obecnie poważne wyzwanie dla organizacji. Deweloperzy mają za zadanie podejmowanie wielu decyzji, w tym wybór systemów zaplecza i decydowanie o strukturze kodowania, a wszystko to przy jednoczesnym żonglowaniu rosnącymi wymaganiami klientów i ograniczonymi zasobami, takimi jak budżet.

Odnosząc się do tych problemów, Fred Plais uważa, że jego usługa Platform.sh może uprościć życie programistów, abstrahując dużą część podstawowej infrastruktury aplikacji internetowych. Aby wesprzeć tę wizję, firma niedawno zamknęła rundę finansowania serii D o wartości 140 milionów USD, współprowadzoną przez Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia i Digital Partners, z udziałem BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo i Partech. Według Plais, finansowanie przynosi Platform.sh sumę podniesioną do 187 milionów dolarów, które zostaną wykorzystane na zatrudnienie i zwiększenie wysiłków w zakresie automatyzacji.

Przed współzałożeniem Platform.sh wraz z Damienem Tournoudem i Ori Pekelmanem, Plais uruchomił francuskojęzyczną wyszukiwarkę Infoclic oraz Commerce Guys, platformę handlu elektronicznego opartą na projekcie open source Drupal. Pekelman był współzałożycielem dwóch firm konsultingowych: Internet Patrol i Constellation Matrix oraz członkiem zarządu Commerce Guys. Tournoud przyczynił się do powstania Commerce Guys i był konsultantem ds. strategii IT w firmie Fontaine Consultants.

Plais zwraca uwagę, że pomimo powszechnego przyjęcia technologii chmury zarządzanie infrastrukturą sieciową z czasem stało się bardziej złożone. Ankieta przeprowadzona przez dostawcę narzędzi low-code OutSystems wykazała, że prawie połowa ankietowanych firm potrzebowała średnio pięciu miesięcy lub więcej na dostarczenie aplikacji internetowej lub mobilnej w 2019 roku. Szacunki wskazują, że koszt takich projektów wynosi od 20 000 do 60 000 USD, w zależności od wymagane zdolności.

Platform.sh umożliwia zespołom programistów tworzenie stron internetowych i aplikacji internetowych w różnych językach i frameworkach. Platforma zapewnia pulpit nawigacyjny, w którym programiści mogą zarządzać bazami danych, przepływami pracy i tworzyć repliki produkcyjne do testowania i przeglądu interesariuszy. Zmiany w infrastrukturze są wersjonowane i podlegają audytowi, podczas gdy platforma automatycznie rozwiązuje zależności i testy kompilacji. Dzięki Platform.sh pomysły można pilotować i łączyć z produkcją, a następnie wdrażać u wielu dostawców usług w chmurze.

Omawiając głównych konkurentów, Plais wymienia Heroku jako jednego z nich, a następnie mniejszych graczy, takich jak Vercel, Netlify i Acquia (komercyjne ramię Drupala). Zapotrzebowanie na narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych jest oczywiste, ponieważ Vercel zebrał ostatnio 150 milionów dolarów, a Netlify zabezpieczył 105 milionów dolarów. Acquia została przejęta przez firmę private equity Vista Equity Partners za 1 miliard dolarów w 2019 roku.

Pomimo mniejszych funduszy w porównaniu z niektórymi konkurentami, Plais twierdzi, że Platform.sh pozostaje wysoce konkurencyjny dzięki wsparciu dla różnych rozwiązań do tworzenia stron internetowych, takich jak frameworki. Platforma ma również na celu odwołanie się do oszczędnych liderów IT, którzy chcą skupić się na innowacjach, a nie grzęznąć w zadaniach administracyjnych.

Przejrzystość finansowa Platform.sh jest oczywista, ponieważ ujawniła, że jej roczne stałe przychody wyniosły 45 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z 2021 r. Baza klientów firmy obejmuje około 5000 klientów, w tym organizacje takie jak Adobe, Nestlé, Financial Times, US Chamber Handlu oraz różne uniwersytety i organy rządowe, takie jak armia francuska i Ministerstwo Kultury.

W ciągu najbliższego roku Platform.sh planuje powiększyć swój zespół z około 340 pracowników do ponad 400, koncentrując się na Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Firma posiada biura we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Podobnie platformy no-code i low-code takie jak AppMaster.io, zyskują na popularności, umożliwiając bardziej usprawnione tworzenie aplikacji i eliminując wiele technicznych aspektów tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Zapewniając zintegrowane środowisko programistyczne, takie jak AppMaster.io , zarówno profesjonalni programiści, jak i programiści obywatelscy mogą tworzyć kompleksowe rozwiązania programistyczne o większej wydajności i opłacalności.