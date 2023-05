ওয়েব পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান জটিলতা আজ সংগঠনগুলির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে। ডেভেলপারদের অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাকএন্ড সিস্টেম নির্বাচন করা এবং কোডিং ফ্রেমওয়ার্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সব কিছুর মধ্যেই বর্ধিত গ্রাহকের চাহিদা এবং বাজেটের মতো সীমাবদ্ধ সংস্থানগুলি নিয়ে কাজ করা।

এই সমস্যাগুলির সমাধান করে, ফ্রেড প্লাইস বিশ্বাস করেন যে তার পরিষেবা, Platform.sh, অন্তর্নিহিত ওয়েব অ্যাপ পরিকাঠামোর একটি বড় অংশকে বিমূর্ত করে ডেভেলপারদের জীবনকে সহজ করতে পারে৷ এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে, কোম্পানিটি সম্প্রতি BGV, ইউরাজিও, হাইনোভ, ইউরোজিও এবং পারটেকের অংশগ্রহণে মর্গ্যান স্ট্যানলি এক্সপেনশন ক্যাপিটাল, রেভাইয়া এবং ডিজিটাল অংশীদারদের সহ-নেতৃত্বে $140 মিলিয়ন সিরিজ ডি ফান্ডিং রাউন্ড বন্ধ করেছে। তহবিল Platform.sh এর মোট $187 মিলিয়নে উন্নীত করে, যা নিয়োগ এবং অটোমেশন প্রচেষ্টা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হবে, Plais এর মতে।

Damien Tournoud এবং Ori Pekelman-এর সাথে Platform.sh-এর সহ-প্রতিষ্ঠার আগে, Plais ইনফোক্লিক, একটি ফরাসি-ভাষা সার্চ ইঞ্জিন, এবং কমার্স গাইস, একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম চালু করেছিল, যা ওপেন-সোর্স প্রকল্প ড্রুপাল দ্বারা চালিত হয়। পেকেলম্যান দুটি পরামর্শকারী সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন: ইন্টারনেট প্যাট্রোল এবং কনস্টেলেশন ম্যাট্রিক্স, এবং কমার্স গাইসের বোর্ড সদস্য ছিলেন। Tournoud Commerce Guys এর প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছিলেন এবং Fontaine Consultants-এর একজন IT কৌশল পরামর্শদাতা ছিলেন।

প্লাইস উল্লেখ করেছেন যে, ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যাপক গ্রহণ সত্ত্বেও, ওয়েব পরিকাঠামো পরিচালনা সময়ের সাথে সাথে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। low-code টুলিং বিক্রেতা আউটসিস্টেম দ্বারা পরিচালিত একটি পোল আবিষ্কার করেছে যে জরিপ করা প্রায় অর্ধেক কোম্পানি 2019 সালে একটি ওয়েব বা মোবাইল অ্যাপ সরবরাহ করতে গড়ে পাঁচ মাস বা তার বেশি সময় নিয়েছে। অনুমান অনুযায়ী এই ধরনের প্রকল্পগুলির খরচ $20,000 থেকে $60,000 এর মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা।

Platform.sh বিভিন্ন ভাষা এবং ফ্রেমওয়ার্কে ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে উন্নয়ন দলকে অনুমতি দেয়। প্ল্যাটফর্মটি একটি ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করে যেখানে বিকাশকারীরা ডেটাবেস, ওয়ার্কফ্লো পরিচালনা করতে পারে এবং পরীক্ষা এবং স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনার জন্য উত্পাদন প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। অবকাঠামোর পরিবর্তনগুলি সংস্করণ এবং নিরীক্ষণযোগ্য, যখন প্ল্যাটফর্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল্ড নির্ভরতা এবং পরীক্ষাগুলি সমাধান করে। Platform.sh-এর মাধ্যমে, ধারণাগুলিকে পাইলট করা যায় এবং উৎপাদনে একত্রিত করা যায় এবং তারপর একাধিক ক্লাউড প্রদানকারী জুড়ে স্থাপন করা যায়।

প্রধান প্রতিযোগীদের নিয়ে আলোচনা করার সময়, প্লাইস হেরোকুকে তাদের একজন হিসেবে উল্লেখ করেন, তার পরে ভারসেল, নেটলিফাই এবং অ্যাকুইয়া (ড্রুপালের বাণিজ্যিক হাত) এর মতো ছোট খেলোয়াড়দের উল্লেখ করেন। ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট টুলের চাহিদা স্পষ্ট হয় কারণ Vercel সম্প্রতি $150 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে, যেখানে Netlify $105 মিলিয়ন সুরক্ষিত করেছে। Acquia 2019 সালে 1 বিলিয়ন ডলারে প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম Vista Equity Partners দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

কিছু প্রতিযোগীর তুলনায় কম তহবিল থাকা সত্ত্বেও, Plais দাবি করে যে Platform.sh ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সলিউশন যেমন ফ্রেমওয়ার্কের মিশ্রণের জন্য সমর্থনের কারণে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক রয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য বাজেট-সচেতন আইটি নেতাদের কাছে আবেদন করাও যারা প্রশাসনিক কাজে আটকা পড়ার পরিবর্তে উদ্ভাবনের দিকে মনোনিবেশ করতে ইচ্ছুক।

Platform.sh এর আর্থিক স্বচ্ছতা স্পষ্ট কারণ এটি প্রকাশ করেছে যে এটির বার্ষিক পুনরাবৃত্ত আয় $45 মিলিয়ন, যা 2021 থেকে 50% বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানির ক্লায়েন্ট বেস আনুমানিক 5,000 গ্রাহক নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে Adobe, Nestlé, Financial Times, the US Chamber এর মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে বাণিজ্য, এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী সংস্থা যেমন ফরাসি সেনাবাহিনী এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।

পরের বছর, Platform.sh উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রায় 340 জন কর্মচারীর দলকে 400-এর উপরে প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে। ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে কোম্পানির অফিস রয়েছে।

একইভাবে, AppMaster.io-এর মতো no-code এবং low-code প্ল্যাটফর্মগুলি ট্র্যাকশন অর্জন করছে, আরও সুগমিত অ্যাপ তৈরি করতে সক্ষম করে এবং ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের অনেক প্রযুক্তিগত দিকগুলিকে বাদ দিচ্ছে। AppMaster.io-এর মতো একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিবেশ প্রদান করে, পেশাদার বিকাশকারী এবং নাগরিক বিকাশকারী উভয়ই অধিকতর দক্ষতা এবং ব্যয়-কার্যকারিতার সাথে ব্যাপক সফ্টওয়্যার সমাধান তৈরি করতে পারে।