يمثل التعقيد المتزايد باستمرار للبنية التحتية للويب تحديًا كبيرًا للمؤسسات اليوم. تم تكليف المطورين باتخاذ العديد من القرارات ، بما في ذلك اختيار أنظمة الواجهة الخلفية واتخاذ قرار بشأن إطار عمل الترميز ، كل ذلك أثناء التوفيق بين طلبات العملاء المتزايدة والموارد المحدودة مثل الميزانية.

لمعالجة هذه المشكلات ، يعتقد Fred Plais أن خدمته ، Platform.sh ، يمكن أن تبسط حياة المطورين من خلال تجريد جزء كبير من البنية التحتية الأساسية لتطبيق الويب. لدعم هذه الرؤية ، أنهت الشركة مؤخرًا جولة تمويل بقيمة 140 مليون دولار من السلسلة D برئاسة كل من Morgan Stanley Expansion Capital و Revaia و Digital Partners ، بمشاركة من BGV و Eurazeo و Hiinov و Eurozeo و Partech. يرفع التمويل إجمالي منصة Platform.sh إلى 187 مليون دولار ، والتي سيتم استخدامها في التوظيف وزيادة جهود الأتمتة ، وفقًا لما ذكره Plais.

قبل المشاركة في تأسيس Platform.sh مع Damien Tournoud و Ori Pekelman ، أطلق Plais محرك بحث Infoclic باللغة الفرنسية ، و Commerce Guys ، وهو عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدعومة من مشروع دروبال مفتوح المصدر. شارك Pekelman في تأسيس شركتين استشاريتين: Internet Patrol و Constellation Matrix ، وكان عضوًا في مجلس إدارة Commerce Guys. ساهمت تورنود في تأسيس كوميرس جايز وكانت مستشارًا لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات في فونتين للاستشارات.

يشير Plais إلى أنه على الرغم من الاعتماد الواسع النطاق للتكنولوجيا السحابية ، فإن إدارة البنية التحتية للويب أصبحت أكثر تعقيدًا بمرور الوقت. اكتشف استطلاع أجراه بائع الأدوات low-code OutSystems أن ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة استغرقت في المتوسط خمسة أشهر أو أكثر لتقديم تطبيق ويب أو تطبيق جوال في عام 2019. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه المشاريع تتراوح بين 20.000 و 60.000 دولار ، اعتمادًا على القدرات المطلوبة.

يتيح Platform.sh لفرق التطوير إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب بلغات وأطر عمل مختلفة. يوفر النظام الأساسي لوحة معلومات حيث يمكن للمطورين إدارة قواعد البيانات ومهام سير العمل وإنشاء نسخ متماثلة للإنتاج للاختبار ومراجعة أصحاب المصلحة. التغييرات في البنية التحتية هي إصدارات وقابلة للتدقيق ، بينما يحل النظام الأساسي تبعيات واختبارات البناء تلقائيًا. باستخدام Platform.sh ، يمكن تجريب الأفكار ودمجها في الإنتاج ثم نشرها عبر العديد من موفري السحابة.

عند مناقشة المنافسين الرئيسيين ، يستشهد Plais بـ Heroku كواحد منهم ، يليه لاعبون أصغر مثل Vercel و Netlify و Acquia (الذراع التجارية لدروبال). يتضح الطلب على أدوات تطوير تطبيقات الويب حيث جمعت Vercel مؤخرًا 150 مليون دولار ، بينما حصلت Netlify على 105 مليون دولار. استحوذت شركة الأسهم الخاصة Vista Equity Partners على Acquia مقابل مليار دولار في عام 2019.

على الرغم من قلة التمويل مقارنة ببعض المنافسين ، يؤكد Plais أن Platform.sh لا تزال تنافسية للغاية بسبب دعمها لمزيج من حلول تطوير الويب مثل الأطر. تهدف المنصة أيضًا إلى جذب قادة تكنولوجيا المعلومات المهتمين بالميزانية الذين يرغبون في التركيز على الابتكار بدلاً من التورط في المهام الإدارية.

تتضح الشفافية المالية لـ Platform.sh حيث كشفت عن أن إيراداتها السنوية المتكررة تبلغ 45 مليون دولار ، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 2021. وتتألف قاعدة عملاء الشركة من حوالي 5000 عميل ، بما في ذلك مؤسسات مثل Adobe و Nestlé و Financial Times وغرفة الولايات المتحدة. التجارة ، والعديد من الجامعات والهيئات الحكومية مثل الجيش الفرنسي ووزارة الثقافة.

على مدار العام المقبل ، تخطط Platform.sh لتوسيع فريقها المكون من حوالي 340 موظفًا إلى أكثر من 400 موظف ، مع التركيز على أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. تمتلك الشركة مكاتب في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وبالمثل ، فإن الأنظمة الأساسية no-code low-code مثل AppMaster.io تكتسب قوة جذب ، مما يتيح إنشاء تطبيقات أكثر بساطة ويزيل الكثير من الجوانب التقنية لتطوير تطبيقات الويب والجوّال. من خلال توفير بيئة تطوير متكاملة مثل AppMaster.io ، يمكن للمطورين المحترفين والمطورين المواطنين إنشاء حلول برمجية شاملة ذات كفاءة أكبر وفعالية من حيث التكلفة.