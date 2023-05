De steeds toenemende complexiteit van de webinfrastructuur vormt tegenwoordig een grote uitdaging voor organisaties. Ontwikkelaars moeten tal van beslissingen nemen, waaronder het selecteren van backend-systemen en het bepalen van het coderingsframework, terwijl ze tegelijkertijd jongleren met toenemende eisen van klanten en beperkte middelen zoals budget.

Om deze problemen aan te pakken, gelooft Fred Plais dat zijn service, Platform.sh, het leven van ontwikkelaars kan vereenvoudigen door een groot deel van de onderliggende webapp-infrastructuur te abstraheren. Ter ondersteuning van deze visie heeft het bedrijf onlangs een Series D-financieringsronde van $ 140 miljoen afgesloten, mede geleid door Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia en Digital Partners, met deelname van BGV, Eurazeo, Hiinov, Eurozeo en Partech. De financiering brengt het totale opgehaalde bedrag van Platform.sh op $ 187 miljoen, dat volgens Plais zal worden gebruikt voor het aannemen en vergroten van automatiseringsinspanningen.

Voordat Plais samen met Damien Tournoud en Ori Pekelman Platform.sh oprichtte, lanceerde Plais Infoclic, een Franstalige zoekmachine, en Commerce Guys, een e-commerceplatform aangedreven door het open-sourceproject Drupal. Pekelman was medeoprichter van twee adviesbureaus: Internet Patrol en Constellation Matrix, en was bestuurslid bij Commerce Guys. Tournoud droeg bij aan de oprichting van Commerce Guys en was IT-strategieconsultant bij Fontaine Consultants.

Plais wijst erop dat, ondanks de wijdverbreide acceptatie van cloudtechnologie, het beheer van de webinfrastructuur in de loop van de tijd alleen maar complexer is geworden. Uit een peiling, uitgevoerd door leverancier van low-code tooling OutSystems, bleek dat bijna de helft van de ondervraagde bedrijven er in 2019 gemiddeld vijf maanden of langer over deed om een web- of mobiele app op te leveren. de benodigde capaciteiten.

Met Platform.sh kunnen ontwikkelteams websites en webapps bouwen in verschillende talen en frameworks. Het platform biedt een dashboard waar ontwikkelaars databases en workflows kunnen beheren en productiereplica's kunnen maken voor testen en beoordeling door belanghebbenden. Wijzigingen in de infrastructuur worden geversied en gecontroleerd, terwijl het platform build-afhankelijkheden en tests automatisch oplost. Met Platform.sh kunnen ideeën worden getest en samengevoegd tot productie en vervolgens worden geïmplementeerd bij meerdere cloudproviders.

Bij het bespreken van de belangrijkste concurrenten noemt Plais Heroku als een van hen, gevolgd door kleinere spelers zoals Vercel, Netlify en Acquia (de commerciële tak van Drupal). De vraag naar tools voor het ontwikkelen van webapps is duidelijk, aangezien Vercel onlangs $ 150 miljoen ophaalde, terwijl Netlify $ 105 miljoen binnenhaalde. Acquia werd in 2019 voor $ 1 miljard overgenomen door private-equityfirma Vista Equity Partners.

Ondanks minder financiering in vergelijking met sommige concurrenten, beweert Plais dat Platform.sh zeer concurrerend blijft vanwege de ondersteuning voor een mix van webontwikkelingsoplossingen zoals frameworks. Het platform wil ook prijsbewuste IT-leiders aanspreken die zich willen concentreren op innovatie in plaats van vast te lopen aan administratieve taken.

De financiële transparantie van Platform.sh is duidelijk, aangezien het onthulde dat de jaarlijkse terugkerende omzet $ 45 miljoen bedroeg, een stijging van 50% ten opzichte van 2021. Het klantenbestand van het bedrijf bestaat uit ongeveer 5.000 klanten, waaronder organisaties als Adobe, Nestlé, de Financial Times, de US Chamber van Koophandel, en verschillende universiteiten en overheidsinstanties zoals het Franse leger en het Ministerie van Cultuur.

Platform.sh is van plan om het komende jaar zijn team van ongeveer 340 medewerkers uit te breiden tot meer dan 400, met de nadruk op Noord-Amerika en West-Europa. Het bedrijf heeft kantoren in Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Evenzo winnen no-code en low-code platforms zoals AppMaster.io aan populariteit, waardoor het maken van apps meer gestroomlijnd wordt en veel van de technische aspecten van de ontwikkeling van web- en mobiele apps worden geëlimineerd. Door een geïntegreerde ontwikkelomgeving zoals AppMaster.io te bieden, kunnen zowel professionele ontwikkelaars als burgerontwikkelaars uitgebreide softwareoplossingen creëren met meer efficiëntie en kosteneffectiviteit.