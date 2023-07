Intensifiant la vague de démocratisation des capacités d'IA, Graft, une startup technologique émergente, a émergé l'année dernière avec une plateforme de développement d'IA profondément prometteuse dans sa phase bêta. L'ambition audacieuse de cette plateforme exclusive est de rendre l'IA accessible à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille et de leurs ressources techniques.

La capacité de Graft à attirer un investissement de départ de 10 millions de dollars valide le caractère unique et le potentiel de cette entreprise. En outre, dans le cadre de sa stratégie d'expansion, Graft invite actuellement les entreprises à demander l'accès à la plateforme d'IA, permettant ainsi à un plus grand nombre d'organisations de bénéficier de son potentiel de transformation - le tout d'une manière systématiquement contrôlée.

Le cofondateur et PDG de la société, Adam Oliner, a eu l'idée de Graft alors qu'il était responsable de l'IA à l'adresse Slack. Au fur et à mesure que la technologie évolue, M. Oliner a remarqué que l'enthousiasme suscité par ChatGPT a mis l'IA au premier plan des discussions commerciales. Cependant, il souligne qu'il y a une grande différence entre bricoler avec ChatGPT et créer une application d'IA de niveau production.

Oliner a déclaré à TechCrunch : "Il existe un fossé flagrant sur le marché entre les plates-formes brillantes, semblables à des jouets, qui ne sont pas adaptées à la production, et les plates-formes établies qui sont pour la plupart inaccessibles aux non-experts. Nous pensons que Graft comblera ce fossé en proposant une plateforme d'IA contemporaine de qualité production, accessible à tous.

Selon Oliner, si des systèmes sur mesure comme ChatGPT ont brillamment illustré les possibilités offertes par l'IA, le développement d'applications d'IA n'est pas nécessairement devenu plus simple. Compte tenu de la nature complexe de ces systèmes, le chemin vers la production reste ardu.

Pour atténuer ces problèmes, Graft a lancé un ensemble d'applications destinées à permettre aux entreprises d'obtenir des résultats rapides sans avoir à créer une application à partir de zéro. La plateforme introduit le concept d'applications, qui sont essentiellement des cas d'utilisation modélisés que les entreprises peuvent rapidement transformer en cas de production à part entière, adaptés à leurs besoins en matière de données.

Les plafonds de possibilités incluent la recherche visuelle et l'identification des clients champions parmi les offres actuelles de l'entreprise. Les inscriptions sont simples et directes : il suffit de créer un compte Graft, de sélectionner un modèle prédéfini et de pointer les données requises. Graft gère ensuite l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de l'application.

Radical Ventures a dirigé le récent investissement de 10 millions de dollars avec la participation de GV, et la société Graft peut désormais se targuer d'un financement total de 14,5 millions de dollars, y compris un tour de pré-amorçage d'une valeur de 4,5 millions de dollars l'année précédente.

Permettre à chaque entreprise d'accéder aux capacités de l'IA est de plus en plus pertinent pour accélérer le développement sans code et low-code, à l'instar de l'approche adoptée par AppMaster, une plateforme avancée sans code. Grâce à ces efforts continus, l'avenir du développement d'applications d'IA semble s'orienter vers une accessibilité généralisée, réduisant la concentration des capacités d'IA entre une poignée de grands acteurs.