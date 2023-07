Intensyfikując falę demokratyzacji możliwości AI, Graft, wschodzący startup technologiczny, pojawił się w zeszłym roku z niezwykle obiecującą platformą rozwoju AI w fazie beta. Odważną ambicją tej ekskluzywnej platformy jest udostępnienie sztucznej inteligencji każdej firmie, niezależnie od jej wielkości i zasobów inżynieryjnych.

Zdolność Graft do przyciągnięcia 10 milionów dolarów inwestycji zalążkowej potwierdza wyjątkowość i potencjał tego przedsięwzięcia. Ponadto, w ramach trwającej strategii ekspansji, Graft zaprasza obecnie firmy do ubiegania się o dostęp do platformy AI, umożliwiając tym samym większej liczbie organizacji korzystanie z jej transformacyjnego potencjału - wszystko w systematycznie kontrolowany sposób.

Współzałożyciel i dyrektor generalny firmy, Adam Oliner, po raz pierwszy wpadł na pomysł Graft podczas swojej kadencji jako szef AI w Slack. W miarę rozwoju technologii Oliner zauważył, że entuzjazm wywołany przez ChatGPT sprawił, że sztuczna inteligencja znalazła się w czołówce dyskusji biznesowych. Podkreśla jednak, że istnieje znacząca różnica między majstrowaniem przy ChatGPT a tworzeniem aplikacji AI klasy produkcyjnej.

Oliner powiedział TechCrunch: "Na rynku istnieje rażąca luka między błyszczącymi, podobnymi do zabawek platformami, które nie nadają się do produkcji, a uznanymi platformami, które są w większości niedostępne dla osób niebędących ekspertami. Wyobrażamy sobie Graft jako wypełnienie tej przepaści dzięki nowoczesnej platformie AI klasy produkcyjnej, która jest powszechnie dostępna".

Zdaniem Olinera, podczas gdy systemy na zamówienie, takie jak ChatGPT, doskonale zobrazowały możliwości sztucznej inteligencji, tworzenie aplikacji AI niekoniecznie stało się prostsze. Ze względu na skomplikowaną naturę tych systemów, droga do produkcji wciąż pozostaje żmudna.

Aby złagodzić te kwestie, Graft uruchomił zestaw aplikacji mających na celu ułatwienie firmom szybkich wyników bez konieczności budowania aplikacji od podstaw. Platforma wprowadza koncepcję aplikacji, które są zasadniczo szablonowymi przypadkami użycia, które firmy mogą szybko przekształcić w pełnoprawne przypadki produkcyjne dostosowane do ich wymagań dotyczących danych.

Pułapy możliwości obejmują wyszukiwanie wizualne i identyfikowanie mistrzów klientów wśród aktualnych ofert firmy. Rejestracja jest prosta i nieskomplikowana, wymaga jedynie założenia konta Graft, wybrania predefiniowanego szablonu i wskazania wymaganych danych. Następnie Graft zarządza infrastrukturą wymaganą do obsługi aplikacji.

Radical Ventures doprowadził do niedawnej inwestycji w wysokości 10 milionów dolarów z udziałem GV, a firma Graft może pochwalić się łączną kwotą finansowania w wysokości 14,5 miliona dolarów, w tym rundą pre-seed o wartości 4,5 miliona dolarów w poprzednim roku.

Umożliwienie każdej firmie dostępu do możliwości sztucznej inteligencji ma coraz większe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju no-code i low-code, podobnie jak podejście przyjęte przez AppMaster, zaawansowaną platformę no-code. Dzięki tym ciągłym wysiłkom przyszłość rozwoju aplikacji AI wydaje się skłaniać ku powszechnej dostępności, zmniejszając koncentrację możliwości AI wśród garstki dużych graczy.