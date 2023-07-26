Усиливая волну демократизации возможностей искусственного интеллекта, компания Graft, развивающийся технологический стартап, представила в прошлом году многообещающую платформу для разработки искусственного интеллекта, находящуюся на стадии бета-тестирования. Дерзкая амбиция этой эксклюзивной платформы заключается в том, чтобы сделать ИИ доступным для любого бизнеса, независимо от его размеров и инженерных ресурсов.

Способность Graft привлечь стартовые инвестиции в размере 10 млн. долл. подтверждает уникальность и потенциал этого начинания. Кроме того, в рамках стратегии расширения Graft приглашает компании запрашивать доступ к платформе ИИ, что позволит большему числу организаций воспользоваться ее преобразующим потенциалом - и все это под систематическим контролем.

Идея создания Graft возникла у соучредителя и генерального директора компании Адама Олинера во время его работы в качестве руководителя отдела искусственного интеллекта в компании Slack. По мере развития технологий Олинер заметил, как энтузиазм, вызванный ChatGPT, вывел ИИ на передний план в обсуждении вопросов бизнеса. Однако он подчеркивает, что есть существенная разница между "возиться" с ChatGPT и создавать ИИ-приложение производственного уровня.

Олинер сказал TechCrunch: "На рынке существует очевидный разрыв между блестящими, игрушечными платформами, непригодными для производства, и уже существующими платформами, которые в основном недоступны для неспециалистов. Мы представляем себе Graft как преодоление этого разрыва с помощью современной ИИ-платформы производственного уровня, доступной для всех".

По мнению Олинера, в то время как такие заказные системы, как ChatGPT, блестяще продемонстрировали возможности ИИ, разработка ИИ-приложений не обязательно стала проще. В связи со сложной природой этих систем путь к производству все еще остается трудным.

Для решения этой проблемы компания Graft выпустила набор приложений, призванных обеспечить быстрый результат для предприятий без необходимости создавать приложение с нуля. Платформа представляет концепцию приложений, которые, по сути, являются шаблонными сценариями использования, которые компании могут быстро превратить в полноценные производственные кейсы, отвечающие их требованиям к данным.

Потолок возможностей включает в себя визуальный поиск и выявление клиентов-чемпионов среди текущих предложений компании. Регистрация в системе проста и понятна: достаточно завести учетную запись Graft, выбрать готовый шаблон и указать необходимые данные. После этого Graft управляет инфраструктурой, необходимой для работы приложения.

Недавно компания Radical Ventures при участии GV инвестировала 10 млн. долл., а общий объем финансирования Graft составил 14,5 млн. долл., включая предварительный раунд в размере 4,5 млн. долл.

Предоставление каждому бизнесу доступа к возможностям искусственного интеллекта становится все более актуальным для ускорения разработки без кода и low-code, подобно подходу, применяемому AppMaster, передовой no-code платформой. Благодаря этим усилиям будущее разработки приложений ИИ, по-видимому, склоняется к широкой доступности, снижая концентрацию возможностей ИИ у нескольких крупных игроков.