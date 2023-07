Intensificando l'ondata di democratizzazione delle capacità dell'IA, Graft, una startup tecnologica emergente, è emersa lo scorso anno con una piattaforma di sviluppo dell'IA profondamente promettente in fase beta. L'ambizione di questa piattaforma esclusiva è quella di rendere l'IA accessibile a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e dalle risorse ingegneristiche.

La capacità di Graft di attrarre un investimento iniziale di 10 milioni di dollari convalida l'unicità e il potenziale di questa impresa. Inoltre, nell'ambito della strategia di espansione in corso, Graft sta attualmente invitando le aziende a richiedere l'accesso alla piattaforma AI, consentendo così a un maggior numero di organizzazioni di beneficiare del suo potenziale di trasformazione, il tutto in modo sistematicamente controllato.

Il cofondatore e CEO dell'azienda, Adam Oliner, ha concepito per la prima volta l'idea di Graft durante il suo incarico come responsabile dell'AI presso Slack. Con l'evolversi della tecnologia, Oliner ha notato come l'entusiasmo per l'IA suscitato da ChatGPT abbia portato l'IA in primo piano nelle discussioni aziendali. Tuttavia, sottolinea che c'è una differenza significativa tra armeggiare con ChatGPT e creare un'applicazione AI di livello produttivo.

Oliner ha dichiarato a TechCrunch: "C'è un divario evidente nel mercato tra piattaforme luccicanti e giocattolo che non sono adatte alla produzione e piattaforme consolidate che sono per lo più inaccessibili ai non esperti. Noi pensiamo che Graft possa colmare questo divario con una piattaforma di IA contemporanea, adatta alla produzione e universalmente accessibile".

Secondo Oliner, mentre i sistemi su misura come ChatGPT hanno illustrato brillantemente ciò che è possibile fare con l'IA, lo sviluppo di applicazioni di IA non è necessariamente diventato più semplice. A causa della natura intricata di questi sistemi, il percorso verso la produzione rimane ancora arduo.

Per mitigare questi problemi, Graft ha lanciato una serie di applicazioni destinate a facilitare risultati rapidi per le aziende senza la necessità di costruire un'applicazione da zero. La piattaforma introduce il concetto di app, che sono essenzialmente casi d'uso templatizzati che le aziende possono prontamente trasformare in casi di produzione completi, adattati alle loro esigenze di dati.

Le possibilità includono la ricerca visiva e l'identificazione dei campioni dei clienti tra le offerte attuali dell'azienda. Le iscrizioni sono semplici e dirette e richiedono solo un account Graft, la selezione di un modello predefinito e l'indicazione dei dati richiesti. In seguito, Graft gestisce l'infrastruttura necessaria al funzionamento dell'applicazione.

Radical Ventures ha guidato il recente investimento di 10 milioni di dollari con la partecipazione di GV, e l'azienda Graft vanta ora un finanziamento totale di 14,5 milioni di dollari, compreso un pre-seed round di 4,5 milioni di dollari nell'anno precedente.

Consentire a ogni azienda di accedere alle capacità dell'IA è sempre più importante per accelerare lo sviluppo no-code e low-code, proprio come l'approccio adottato da AppMaster, una piattaforma no-code avanzata. Grazie a questi continui sforzi, il futuro dello sviluppo di applicazioni di IA sembra orientarsi verso un'accessibilità diffusa, riducendo la concentrazione delle capacità di IA tra pochi grandi operatori.