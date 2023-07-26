Yapay zeka yeteneklerinin demokratikleşme dalgasını yoğunlaştıran, gelişmekte olan bir teknoloji girişimi olan Graft, geçen yıl beta aşamasında son derece umut verici bir yapay zeka geliştirme platformuyla ortaya çıktı. Bu özel platformun arkasındaki cüretkar hırs, boyutu ve mühendislik kaynakları ne olursa olsun yapay zekayı her işletme için erişilebilir kılmaktır.

Graft'ın 10 milyon dolarlık bir tohum yatırımı çekebilme yeteneği, bu çabanın benzersizliğini ve potansiyelini doğrulamaktadır. Ayrıca, devam eden genişleme stratejisinin bir parçası olarak Graft, şu anda işletmeleri AI platformuna erişim talebinde bulunmaya davet ediyor ve böylece daha fazla kuruluşun dönüştürücü potansiyelinden sistematik olarak kontrol edilen bir şekilde yararlanmasına olanak tanıyor.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Adam Oliner, Graft fikrini ilk olarak Slack AI başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca tasarladı. Teknoloji geliştikçe Oliner, ChatGPT'nin ateşlediği yapay zeka coşkusunun yapay zekayı iş görüşmelerinin ön saflarına nasıl taşıdığını fark etti. Ancak, ChatGPT ile uğraşmakla üretim düzeyinde bir yapay zeka uygulaması oluşturmak arasında önemli bir fark olduğunu vurguluyor.

Oliner, TechCrunch'a şunları söyledi: "Üretim için uygun olmayan parlak, oyuncak benzeri platformlar ile çoğunlukla uzman olmayanların erişemeyeceği kurulu platformlar arasında pazarda göze çarpan bir boşluk var. Graft'ın evrensel olarak erişilebilen üretim sınıfı, çağdaş bir yapay zeka platformuyla bu ayrımı ortadan kaldıracağını düşünüyoruz.'

Oliner'in görüşüne göre, ChatGPT gibi ısmarlama sistemler yapay zeka ile nelerin mümkün olduğunu parlak bir şekilde tasvir ederken, yapay zeka uygulamaları geliştirmek mutlaka daha basit hale gelmemiştir. Bu sistemlerin girift doğasına uygun olarak, üretime giden yol hala zorludur.

Bu sorunları azaltmak için Graft, sıfırdan bir uygulama oluşturmaya gerek kalmadan işletmeler için hızlı sonuçları kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi uygulama başlattı. Platform, işletmelerin anında kendi veri gereksinimlerine göre uyarlanmış tam teşekküllü üretim senaryolarına dönüştürebilecekleri, esas olarak şablon haline getirilmiş kullanım senaryoları olan uygulamalar kavramını sunar.

Olasılık tavanları, şirketin mevcut teklifleri arasında görsel arama ve müşteri şampiyonlarını belirlemeyi içerir. Kayıt işlemleri basit ve kolaydır, yalnızca bir Graft hesabı, önceden tanımlanmış bir şablonun seçilmesi ve gerekli verilere işaret edilmesi gerekir. Daha sonra Graft, uygulamayı çalıştırmak için gereken altyapıyı yönetir.

Radikal Ventures, GV'nin katılımıyla 10 milyon dolarlık son yatırıma öncülük etti ve Graft adlı şirket, bir önceki yılda 4,5 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turu da dahil olmak üzere şu anda toplam 14,5 milyon dolarlık bir finansman miktarına sahip.

Gelişmiş bir kodsuz platform olan AppMaster benimsediği yaklaşım gibi, her işletmenin yapay zekanın yeteneklerine erişmesini sağlamak, kodsuz ve low-code geliştirmeyi hızlandırmada giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu devam eden çabalarla, AI uygulama geliştirmenin geleceği, bir avuç büyük oyuncu arasındaki AI yeteneklerinin yoğunluğunu azaltarak, yaygın erişilebilirliğe doğru eğiliyor gibi görünüyor.