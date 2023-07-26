随着人工智能能力民主化浪潮的加剧，新兴科技初创企业 Graft 于去年推出了一个前景广阔的人工智能开发平台，目前处于测试阶段。这个独家平台背后的大胆雄心是让每个企业都能使用人工智能，无论其规模和工程资源如何。

Graft 能够吸引到 1000 万美元的种子投资，证明了这一努力的独特性和潜力。此外，作为其持续扩张战略的一部分，Graft 目前正在邀请企业申请访问人工智能平台，从而让更多组织从其变革潜力中获益--所有这一切都是以系统控制的方式进行的。

该公司的联合创始人兼首席执行官亚当-奥利纳（Adam Oliner）在担任Slack 的人工智能主管期间首次萌生了创建 Graft 的想法。随着技术的发展，Oliner 注意到 ChatGPT 引发的人工智能热情如何将人工智能带到了商业讨论的前沿。不过，他强调说，在 ChatGPT 上修修补补与创建生产级人工智能应用之间存在着很大的区别。

Oliner告诉TechCrunch："市场上存在一个明显的鸿沟，那就是闪亮的、玩具般的平台不适合生产，而成熟的平台非专业人士大多无法使用。我们的设想是，Graft 将弥合这一鸿沟，提供一个生产级的当代人工智能平台，让所有人都能使用。

在 Oliner 看来，虽然 ChatGPT 等定制系统出色地描绘了人工智能的可能性，但开发人工智能应用并不一定变得更简单。由于这些系统错综复杂，生产之路依然艰辛。

为了缓解这些问题，Graft 推出了一套应用程序，旨在帮助企业快速取得成果，而无需从头开始构建应用程序。该平台引入了应用程序的概念，应用程序本质上是模板化的用例，企业可以根据自己的数据需求迅速将其转化为成熟的生产用例。

可能性的上限包括可视化搜索和在公司现有产品中识别客户拥护者。注册简单明了，只需一个 Graft 账户、选择一个预定义模板并指向所需数据。此后，Graft 会管理应用程序运行所需的基础设施。

Radical Ventures 最近领投了 1,000 万美元，GV 也参与了投资，Graft 公司目前的融资总额已达 1,450 万美元，其中包括去年价值 450 万美元的种子轮融资。

让每个企业都能获得人工智能的能力，对于加速无代码和low-code 开发越来越重要，就像先进的无代码平台 AppMaster 所采取的方法一样。随着这些努力的不断推进，人工智能应用开发的未来似乎正朝着广泛普及的方向发展，从而减少人工智能能力向少数大公司集中的现象。