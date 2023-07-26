تكثيفًا لموجة التحول الديمقراطي لقدرات الذكاء الاصطناعي ، ظهرت شركة Graft ، وهي شركة تقنية ناشئة ، العام الماضي بمنصة تطوير ذكاء اصطناعي واعدة للغاية في مرحلتها التجريبية. يتمثل الطموح الجريء وراء هذه المنصة الحصرية في إتاحة الذكاء الاصطناعي لكل الأعمال بغض النظر عن الحجم والموارد الهندسية.

إن قدرة Graft على جذب استثمار أولي بقيمة 10 ملايين دولار تؤكد تفرد هذا المسعى وإمكاناته. علاوة على ذلك ، كجزء من استراتيجيتها التوسعية المستمرة ، تدعو Graft حاليًا الشركات لطلب الوصول إلى منصة الذكاء الاصطناعي ، مما يسمح لمزيد من المؤسسات بالاستفادة من إمكاناتها التحويلية - كل ذلك بطريقة مسيطر عليها بشكل منهجي.

تصور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة ، آدم أولينر ، فكرة Graft لأول مرة خلال فترة عمله كرئيس للذكاء الاصطناعي في Slack. مع تطور التكنولوجيا ، لاحظ أولينر كيف أن حماسة الذكاء الاصطناعي التي أثارتها ChatGPT جعلت الذكاء الاصطناعي في طليعة المناقشات التجارية. ومع ذلك ، فقد أكد أن هناك فرقًا كبيرًا بين العبث باستخدام ChatGPT وإنشاء تطبيق ذكاء اصطناعي على مستوى الإنتاج.

أخبر Oliner TechCrunch ، `` هناك فجوة صارخة في السوق بين المنصات اللامعة التي تشبه الألعاب غير الصالحة للإنتاج والمنصات الراسخة التي يتعذر الوصول إليها في الغالب لغير الخبراء. نحن نتصور أن Graft يعمل على سد هذه الفجوة من خلال منصة AI معاصرة من فئة الإنتاج يمكن الوصول إليها عالميًا.

من وجهة نظر Oliner ، في حين أن الأنظمة المصممة حسب الطلب مثل ChatGPT تصور ببراعة ما هو ممكن مع الذكاء الاصطناعي ، فإن تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم يصبح بالضرورة أبسط. وفقًا للطبيعة المعقدة لهذه الأنظمة ، لا يزال طريق الإنتاج شاقًا.

للتخفيف من هذه المشكلات ، أطلق Graft مجموعة من التطبيقات التي تهدف إلى تسهيل النتائج السريعة للشركات دون الحاجة إلى إنشاء تطبيق من البداية. تقدم المنصة مفهوم التطبيقات ، والتي هي في الأساس حالات استخدام مقولبة يمكن للشركات تحويلها على الفور إلى حالات إنتاج كاملة مصممة خصيصًا لمتطلبات البيانات الخاصة بهم.

تشمل أسقف الاحتمالات البحث المرئي وتحديد أبطال العملاء من بين عروض الشركة الحالية. عمليات التسجيل بسيطة ومباشرة ، وتتطلب حساب Graft فقط ، واختيار نموذج محدد مسبقًا ، والإشارة إلى البيانات المطلوبة. بعد ذلك ، يدير Graft البنية التحتية المطلوبة لتشغيل التطبيق.

قادت Radical Ventures الاستثمار الأخير بقيمة 10 ملايين دولار بمشاركة GV ، وتتباهى شركة Graft الآن بمبلغ تمويل إجمالي قدره 14.5 مليون دولار ، بما في ذلك جولة ما قبل التأسيس بقيمة 4.5 مليون دولار في العام السابق.

إن تمكين كل شركة من الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي أمر مهم بشكل متزايد في تسريع عملية تطوير عدم وجود كود low-code ، تمامًا مثل النهج الذي يتبعه AppMaster ، وهو نظام أساسي متقدم بدون تعليمات برمجية . مع هذه الجهود المستمرة ، يبدو أن مستقبل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي يميل نحو إمكانية الوصول على نطاق واسع ، مما يقلل من تركيز قدرات الذكاء الاصطناعي بين حفنة من اللاعبين الكبار.