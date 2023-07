Graft, ein aufstrebendes Tech-Startup, hat im vergangenen Jahr eine vielversprechende KI-Entwicklungsplattform in der Beta-Phase vorgestellt und damit die Demokratisierungswelle der KI-Fähigkeiten verstärkt. Das kühne Ziel hinter dieser exklusiven Plattform ist es, KI für jedes Unternehmen zugänglich zu machen, unabhängig von Größe und technischen Ressourcen.

Die Fähigkeit von Graft, eine 10-Millionen-Dollar-Startinvestition anzuziehen, bestätigt die Einzigartigkeit und das Potenzial dieses Vorhabens. Darüber hinaus lädt Graft im Rahmen seiner laufenden Expansionsstrategie derzeit Unternehmen ein, Zugang zur KI-Plattform zu beantragen, so dass mehr Organisationen von ihrem transformativen Potenzial profitieren können - und das alles auf systematisch kontrollierte Weise.

Der Mitbegründer und CEO des Unternehmens, Adam Oliner, hatte die Idee zu Graft während seiner Tätigkeit als KI-Leiter bei Slack. Im Zuge der technologischen Entwicklung hat Oliner festgestellt, dass die von ChatGPT ausgelöste Begeisterung für KI die Diskussion über KI in den Vordergrund gerückt hat. Er betont jedoch, dass zwischen der Bastelei an ChatGPT und der Entwicklung einer produktionsreifen KI-Anwendung ein großer Unterschied besteht.

Oliner sagte gegenüber TechCrunch: "Es gibt eine eklatante Marktlücke zwischen glänzenden, spielzeugähnlichen Plattformen, die für die Produktion ungeeignet sind, und etablierten Plattformen, die für Nicht-Experten meist unzugänglich sind. Wir stellen uns vor, dass Graft diese Kluft mit einer produktionstauglichen, modernen KI-Plattform überbrückt, die für alle zugänglich ist.

Oliner ist der Ansicht, dass maßgeschneiderte Systeme wie ChatGPT zwar auf brillante Weise gezeigt haben, was mit KI möglich ist, die Entwicklung von KI-Anwendungen aber nicht unbedingt einfacher geworden ist. Angesichts der komplexen Natur dieser Systeme ist der Weg zur Produktion nach wie vor beschwerlich.

Um diese Probleme zu entschärfen, hat Graft eine Reihe von Anwendungen auf den Markt gebracht, die Unternehmen schnelle Ergebnisse ermöglichen sollen, ohne dass sie eine Anwendung von Grund auf neu entwickeln müssen. Die Plattform führt das Konzept der Apps ein, bei denen es sich im Wesentlichen um Vorlagen für Anwendungsfälle handelt, die Unternehmen umgehend in vollwertige, auf ihre Datenanforderungen zugeschnittene Produktionsfälle umwandeln können.

Zu den Möglichkeiten gehören die visuelle Suche und die Identifizierung von Kundenchampions unter den aktuellen Angeboten des Unternehmens. Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert. Sie erfordert lediglich ein Graft-Konto, die Auswahl einer vordefinierten Vorlage und den Verweis auf die benötigten Daten. Danach verwaltet Graft die für den Betrieb der Anwendung erforderliche Infrastruktur.

Radical Ventures führte die jüngste Investition in Höhe von 10 Millionen Dollar mit Beteiligung von GV an, und das Unternehmen Graft verfügt nun über eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 14,5 Millionen Dollar, einschließlich einer Pre-Seed-Runde in Höhe von 4,5 Millionen Dollar im vergangenen Jahr.

Jedem Unternehmen den Zugang zu den Möglichkeiten der KI zu ermöglichen, wird immer wichtiger, um die Entwicklung ohne Code und low-code zu beschleunigen, ähnlich wie der Ansatz von AppMaster, einer fortschrittlichen Plattform ohne Code. Mit diesen anhaltenden Bemühungen scheint sich die Zukunft der KI-Anwendungsentwicklung in Richtung einer breiten Zugänglichkeit zu bewegen, wodurch die Konzentration von KI-Fähigkeiten bei einer Handvoll großer Akteure verringert wird.