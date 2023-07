Intensificando a onda de democratização das capacidades de IA, a Graft, uma startup de tecnologia emergente, surgiu no ano passado com uma plataforma de desenvolvimento de IA profundamente promissora na sua fase beta. A ambição ousada por detrás desta plataforma exclusiva é tornar a IA acessível a todas as empresas, independentemente da dimensão e dos recursos de engenharia.

A capacidade da Graft para atrair um investimento inicial de 10 milhões de dólares valida a singularidade e o potencial deste empreendimento. Além disso, como parte da sua estratégia de expansão contínua, a Graft está atualmente a convidar empresas a solicitarem acesso à plataforma de IA, permitindo assim que mais organizações beneficiem do seu potencial transformador - tudo de uma forma sistematicamente controlada.

O cofundador e CEO da empresa, Adam Oliner, concebeu a ideia da Graft durante o seu mandato como diretor de IA em Slack. À medida que a tecnologia evolui, Oliner notou como o entusiasmo da IA provocado pelo ChatGPT trouxe a IA para a vanguarda das discussões de negócios. No entanto, ele enfatiza que há uma diferença significativa entre mexer no ChatGPT e criar um aplicativo de IA de nível de produção.

Oliner disse ao TechCrunch: "Há uma lacuna gritante no mercado entre plataformas brilhantes e semelhantes a brinquedos que não são adequadas para produção e plataformas estabelecidas que são, na sua maioria, inacessíveis a não especialistas. Pensamos que a Graft vai colmatar esta lacuna com uma plataforma de IA contemporânea de nível de produção que é universalmente acessível".

Na opinião de Oliner, embora os sistemas à medida, como o ChatGPT, tenham representado de forma brilhante o que é possível com a IA, o desenvolvimento de aplicações de IA não se tornou necessariamente mais simples. Tendo em conta a natureza complexa destes sistemas, o caminho para a produção continua a ser árduo.

Para mitigar estes problemas, a Graft lançou um conjunto de aplicações destinadas a facilitar resultados rápidos para as empresas sem a necessidade de construir uma aplicação de raiz. A plataforma introduz o conceito de aplicações, que são essencialmente casos de utilização modelados que as empresas podem transformar rapidamente em casos de produção completos, adaptados às suas necessidades de dados.

Os limites máximos de possibilidades incluem a pesquisa visual e a identificação de campeões de clientes entre as ofertas actuais da empresa. As inscrições são simples e directas, necessitando apenas de uma conta Graft, da seleção de um modelo predefinido e da indicação dos dados necessários. Depois disso, a Graft gere a infraestrutura necessária para o funcionamento da aplicação.

A Radical Ventures liderou o recente investimento de 10 milhões de dólares, com a participação da GV, e a empresa, Graft, conta agora com um montante total de financiamento de 14,5 milhões de dólares, incluindo uma ronda de pré-semente no valor de 4,5 milhões de dólares no ano anterior.

Permitir que todas as empresas acedam às capacidades da IA é cada vez mais relevante para acelerar o desenvolvimento sem código e low-code, tal como a abordagem adoptada por AppMaster, uma plataforma avançada sem código. Com estes esforços contínuos, o futuro do desenvolvimento de aplicações de IA parece estar a inclinar-se para uma acessibilidade generalizada, reduzindo a concentração das capacidades de IA num punhado de grandes intervenientes.