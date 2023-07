Graft, een opkomende technische startup, heeft vorig jaar de democratiseringsgolf van AI-mogelijkheden geïntensiveerd met een veelbelovend AI-ontwikkelingsplatform in de bètafase. De gedurfde ambitie achter dit exclusieve platform is om AI toegankelijk te maken voor elk bedrijf, ongeacht de grootte en technische middelen.

Het vermogen van Graft om een zaai-investering van $10 miljoen aan te trekken, bevestigt het unieke karakter en potentieel van deze onderneming. Als onderdeel van de uitbreidingsstrategie nodigt Graft momenteel bedrijven uit om toegang te vragen tot het AI-platform, zodat meer organisaties kunnen profiteren van het transformerende potentieel - en dat alles op een systematisch gecontroleerde manier.

De medeoprichter en CEO van het bedrijf, Adam Oliner, kwam voor het eerst op het idee voor Graft tijdens zijn ambtstermijn als hoofd AI bij Slack. Naarmate de technologie zich ontwikkelt, merkte Oliner hoe het AI-enthousiasme dat door ChatGPT werd aangewakkerd, AI op de voorgrond van zakelijke discussies heeft gebracht. Hij benadrukt echter dat er een groot verschil is tussen het sleutelen aan ChatGPT en het maken van een AI-applicatie op productieniveau.

Oliner vertelde TechCrunch: "Er is een groot gat in de markt tussen glimmende, speelgoedachtige platforms die ongeschikt zijn voor productie en gevestigde platforms die meestal ontoegankelijk zijn voor niet-deskundigen. Wij zien Graft als het overbruggen van deze kloof met een productieklasse, eigentijds AI-platform dat universeel toegankelijk is.

Volgens Oliner hebben op maat gemaakte systemen zoals ChatGPT weliswaar op briljante wijze laten zien wat er mogelijk is met AI, maar is het ontwikkelen van AI-toepassingen niet per se eenvoudiger geworden. Door de ingewikkelde aard van deze systemen is de weg naar productie nog steeds moeilijk.

Om deze problemen op te lossen, heeft Graft een reeks applicaties gelanceerd die bedoeld zijn om bedrijven snel resultaten te laten boeken zonder dat ze een applicatie vanaf nul hoeven op te bouwen. Het platform introduceert het concept van apps, wat in wezen getemplatizeerde use-cases zijn die bedrijven snel kunnen omzetten in volwaardige productiecases op maat van hun gegevensvereisten.

Tot de mogelijkheden behoren visueel zoeken en het identificeren van klantkampioenen in het huidige aanbod van het bedrijf. Aanmelden is eenvoudig en ongecompliceerd en vereist alleen een Graft-account, de selectie van een vooraf gedefinieerd sjabloon en het aanwijzen van de benodigde gegevens. Daarna beheert Graft de infrastructuur die nodig is om de applicatie te laten werken.

Radical Ventures leidde de recente investering van $10 miljoen met deelname van GV, en het bedrijf, Graft, kan nu bogen op een totaal financieringsbedrag van $14,5 miljoen, inclusief een pre-seed ronde ter waarde van $4,5 miljoen in het voorgaande jaar.

Elk bedrijf toegang geven tot de mogelijkheden van AI wordt steeds relevanter voor het versnellen van no-code en low-code ontwikkeling, net als de aanpak van AppMaster, een geavanceerd no-code platform. Met deze voortdurende inspanningen lijkt de toekomst van de ontwikkeling van AI-toepassingen zich te richten op brede toegankelijkheid, waardoor de concentratie van AI-mogelijkheden bij een handvol grote spelers afneemt.