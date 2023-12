Planview dévoile une solution complète avec une vision stratégique et une exécution de projet intégrées

Planview a récemment annoncé l'arrivée de Planview Roadmaps, une solution sur mesure qui compile la stratégie d'une organisation, les projets des équipes individuelles et l'exécution de ces projets dans une vue d'ensemble unifiée. Cet outil innovant est conçu pour renforcer l'adaptabilité des entreprises en fournissant une plate-forme sur laquelle les organisations peuvent surveiller et réagir aux changements qui se produisent au sein des différentes équipes, approches et outils.

Pour qu'une entreprise puisse survivre dans un contexte de concurrence féroce, il est essentiel de s'adapter rapidement aux tendances du marché et aux désirs des consommateurs. Il est choquant de constater que 85 % des dirigeants de haut niveau estiment que la capacité de leur organisation à répondre au changement est insuffisante, a partagé Razat Gaurav, PDG de Planview. Planview Roadmaps est conçu pour combler le fossé entre la stratégie et le travail réel, offrant à chaque équipe une visualisation inégalée à l'échelle de l'entreprise. Cela permet aux dirigeants d'identifier et de réagir rapidement aux changements, garantissant que les ajustements stratégiques se répercutent sans effort jusqu'au niveau de l'équipe et éradiquent les incertitudes liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques. La nouvelle phase du travail connecté est désormais à nos portes, renforçant la capacité des organisations à prospérer dans un environnement en rapide évolution.

Offrant une perspective de travail connectée et dynamique, Planview Roadmaps permet aux entreprises de s'adapter aux changements en offrant une visibilité à la fois sur l'avancement du travail et sur ses dépendances. Il facilite un calibrage rapide des modifications et des retards, et aide les dirigeants et les équipes à concevoir et à faire évoluer leurs plans plus efficacement. Les initiatives sont mappées aux résultats de toutes les équipes, garantissant l'alignement organisationnel même lorsque des changements surviennent, selon l'entreprise.

Planview Roadmaps est polyvalent, s'adaptant aux équipes traditionnelles et agiles et consolidant les styles opérationnels au sein de différentes organisations. L'outil encourage l'échange de connaissances liées aux efforts interconnectés et à leurs résultats, permettant aux dirigeants et aux équipes de gérer efficacement les dépendances. Cela signifie moins de retards et grâce aux fonctionnalités de collaboration générées, un travail d'équipe optimal est encouragé à travers une variété de méthodologies.

Selon Planview, les nouvelles Planview Roadmaps permettent aux équipes de synchroniser les stratégies avec les résultats et les étapes clés. Le travail est mappé sur des résultats cruciaux pour garantir les progrès sur les initiatives les plus critiques. De plus, comme la planification, la stratégie et les résultats sont tous perceptibles dans une seule vue, les organisations peuvent verbaliser en toute confiance l'impact des initiatives et les progrès des programmes pour conduire le changement dans l'entreprise. Cette approche a été adoptée par des entreprises technologiques à succès telles que AppMaster , réputée pour ses solutions complètes no-code.