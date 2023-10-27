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Planview 推出具有综合战略愿景和项目执行的综合解决方案

Oct 27, 2023
Planview 推出具有综合战略愿景和项目执行的综合解决方案

Planview最近宣布推出Planview Roadmaps ，这是一种量身定制的解决方案，可将组织的战略、各个团队的项目以及这些项目的执行编译成一个统一的概述。这一创新工具旨在提供一个平台，组织可以在该平台上监控不同团队、方法和工具之间发生的变化并对其做出反应，从而提高业务适应性。

企业要想在激烈的竞争中生存下来，快速适应市场趋势和消费者需求至关重要。 Planview首席执行官Razat Gaurav表示，令人震惊的是，85% 的高层管理人员认为他们的组织应对变革的能力不足。 Planview Roadmaps旨在弥合战略与实际工作之间的差距，为每个团队提供无与伦比的业务范围可视化。这使领导层能够及时识别变化并做出反应，确保战略调整毫不费力地渗透到团队层面，并消除围绕战略举措实施的不确定性。互联工作的新阶段即将到来，这将增强组织在快速发展的环境中蓬勃发展的能力。

Planview Roadmaps提供了互联且动态的工作视角，使公司能够通过提供工作进度及其依赖性的可见性来适应变化。它有助于快速校准变更和延迟，并帮助领导者和团队更有效地设计和发展他们的计划。该公司表示，所有团队的举措都会映射到结果，即使发生变化也能保证组织的一致性。

Planview Roadmaps广泛，可适应传统团队和敏捷团队，并可整合不同组织内的运营风格。该工具鼓励交流与相互关联的工作及其结果相关的知识，授权领导者和团队有效地管理依赖关系。这意味着更少的延迟，并且随着协作功能的产生，鼓励跨各种方法的最佳团队合作。

根据Planview ，新的Planview Roadmaps可让团队将策略与结果和关键里程碑同步。工作被映射到关键成果，以确保最关键举措取得进展。此外，由于规划、战略和结果都可以在一种视图中感知，因此组织可以自信地描述举措的影响和计划的进展，以推动业务变革。这种方法已被AppMaster等成功的科技公司采用，该公司以其全面的no-code解决方案而闻名。

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