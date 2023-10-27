أعلنت Planview مؤخرًا عن وصول Planview Roadmaps ، وهو حل مخصص يجمع استراتيجية المنظمة ومشاريع الفرق الفردية وتنفيذ تلك المشاريع في نظرة عامة واحدة موحدة. تم تصميم هذه الأداة المبتكرة لتعزيز قدرة الأعمال على التكيف من خلال توفير منصة يمكن للمؤسسات من خلالها مراقبة التحولات التي تحدث عبر مختلف الفرق والأساليب والأدوات والتفاعل معها.

لكي تتمكن أي مؤسسة من البقاء وسط منافسة شرسة، من المهم أن تتكيف بسرعة مع اتجاهات السوق ورغبات المستهلكين. من المثير للصدمة أن 85% من كبار المديرين التنفيذيين يعتقدون أن قدرة مؤسساتهم على الاستجابة للتغيير غير كافية، كما قال Razat Gaurav ، الرئيس التنفيذي لشركة Planview. تم تصميم Planview Roadmaps لسد الفجوة بين الإستراتيجية والعمل الفعلي، مما يوفر لكل فريق تصورًا لا مثيل له على مستوى الأعمال. وهذا يمكّن القيادة من تحديد التحولات والتفاعل معها بسرعة، مما يضمن وصول التعديلات الإستراتيجية بسهولة إلى مستوى الفريق والقضاء على الشكوك التي تدور حول تفعيل المبادرات الإستراتيجية. لقد بدأت الآن المرحلة الجديدة من العمل المتصل، مما يعزز قدرة المؤسسات على الازدهار في بيئة سريعة التطور.

من خلال توفير منظور متصل وديناميكي للعمل، تسمح Planview Roadmaps للشركات بالتكيف مع التغييرات من خلال توفير الرؤية لكل من تقدم العمل وتبعياته. فهو يسهل المعايرة السريعة للتعديلات والتأخيرات، ويساعد القادة والفرق على تصميم خططهم وتطويرها بشكل أكثر فعالية. يتم تخطيط المبادرات وفقًا للنتائج عبر جميع الفرق، مما يضمن التوافق التنظيمي حتى عند حدوث تغييرات، وفقًا للشركة.

تعد Planview Roadmaps متعددة الاستخدامات، وتستوعب الفرق التقليدية والمرنة على حدٍ سواء، وتدمج الأساليب التشغيلية داخل المؤسسات المختلفة. تشجع الأداة تبادل المعرفة المتعلقة بالجهود المترابطة ونتائجها، مما يسمح للقادة والفرق بإدارة التبعيات بكفاءة. وهذا يعني تأخيرات أقل، ومع ميزات التعاون المولدة، يتم تشجيع العمل الجماعي الأمثل عبر مجموعة متنوعة من المنهجيات.

وفقًا لـ Planview ، تتيح Planview Roadmaps الجديدة للفرق مزامنة الاستراتيجيات مع النتائج والمعالم الرئيسية. يتم تخطيط العمل لتحقيق نتائج حاسمة لضمان التقدم في المبادرات الأكثر أهمية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن التخطيط والاستراتيجية والنتائج كلها يمكن إدراكها من وجهة نظر واحدة، يمكن للمؤسسات التعبير بثقة عن تأثير المبادرات وتقدم البرامج لدفع التغيير في الأعمال. وقد تم اعتماد هذا النهج من قبل شركات التكنولوجيا الناجحة مثل AppMaster ، المشهورة بحلولها الشاملة no-code.